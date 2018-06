Povestea selecționerului uruguayan Oscar Washington Tabarez, redată emoționant de Daniel Conțescu

Dacă nu v-ați decis cui să vă încredințați inima la acest Mondial, sugerez un nume: Uruguay. O nație cu numai 3,5 milioane de locuitori, dintre care jumătate în capitala Montevideo, a câștigat de 15 ori Copa America și se uită de sus la Argentina (14 titluri continentale) și la Brazilia (8). Uruguay a fost prima campioană mondială din istorie, câștigând turneul din 1930, ediția inaugurală a competiției pe care a găzduit-o. În 1950, Uruguay a repetat succesul, de această dată în Brazilia, când a învins în finală chiar reprezentativa țării-gazdă. Atunci, brazilienii s-au sinucis în masă. S-au aruncat de pe stadion, nesuportând umilința.

La fotbal, celeștii l-au ales pe Oscar Washington Tabarez să le arate calea. În 2010, Tabarez a dus-o pe Uruguay pe locul 4 Mondial. Conduce echipa, fără întrerupere, de 12 ani, dar a mai avut un mandat între 1988 și 1990.

Am avut șansa unică să-l întâlnesc și să stau de vorbă cu acest personaj providențial, poreclit nu degeaba ”El Maestro”, într-un hotel din Los Angeles, în 2006, chiar la începutul mandatului său de aur.

Aparițiile publice ale lui Tabarez sunt pline de miez: ”Când britanicii au adus fotbalul în America de Sud, am devenit rapid o putere. Am câștigat două titluri olimpice, în ’24 și ’28, când exista Jules Rimet. Apoi, când s-a născut Cupa Mondială, am câștigat de două ori trofeul. Uruguay era un gigant în fotbal. Dar, din diferite motive, pentru mai multe generații, am pierdut firul. Când viața mi-a dat 3-4 ani sabatici, fără muncă, m-am gândit cum să reînnoiesc acest fir. A fost una dintre marile întrebări care mi-au zburat prin cap. M-am întrebat cum am putea aduce Uruguay să domine, depășind limita demografică a acestei țări mici și cu locuitori puțini. Lăsând modestia, ceva am făcut: de câțiva ani, suntem o națiune dificil de învins de către oricine.