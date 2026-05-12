Aripat de spiritul lui trumpian, Nicușor ar rezolva criza guvernamentală pe loc. Cine ar fi desemnat pentru funcția de premier și acceptat instantaneu de parlamentaragii? Împăratul Statului Român, logic. Nu știți de el, fiindcă vă uitați unde nu trebuie. E un tip fabulos, înțolit, plin de fireturi, cu capul doldora de idei. Pentru început, e dispus să plătească datoria României, ceea ce nu e prea corect, recunoaște chiar el, dar e bogat și o va face din plăcere – are 371 de miliarde într-un Fond de Investiții și tocmai ce a mai câștigat la bursă 51,5 miliarde. Bate monedă când vrea sceptrul lui. Unei astfel de fețe monarhice, Dan Diaconescu i-a cerut un extras de cont. Și asta când, în direct și la o oră de trafic intens, explica științific spectatorilor că are și „frumoase proiecte pe Lună”, în paralel aflându-se în negocieri avansate cu unul Musk, ca să îl convingă să îi administreze o proprietate achiziționată de curând pe Marte (planeta cu același nume). Un astfel de împărat ca șef al Executivului e șansa unică a unui Nicușor locuit de mentalitatea tranzacționistă a lui Donald.

(Nu pot să vă ascund că, în aceeași emisiune pe care v-o povestesc cu fascinație, a mai apărut și Regele Agatârșilor, un uscățiv certăreț și cam falit. Ar fi bun cel mult la Transporturi, dacă dovedește că are destule cutii goale de pantofi).

La Washington, Geniul Stabil aflat sub vraja Olimpicului Oscilant ar amâna sine die războiul de prea multe ori câștigat în Iran. Și-ar pune un rucsăcel în spate și s-ar învârti prin Biroul Oval.

În timpul acesta, alienii ar putea identifica vreo câteva obiecte zburătoare în recuzita Hollywoodului (poate pe cel mai frumos, cu multe luminițe, pe care l-a desecretizat Pentagonul) și ar invada Cuba, nu ca să o cucerească, ci să prindă locuri mai în față pe plaja de la Varadero, să dărâme construcțiile ilegale și să interzică fumatul.

La intervale relativ regulate ar fi sunat impacientat Bibi și foarte ofuscat Putin (dedulcit la câte o tacla prelungită cu Geniul Stabil). Însă acesta, bântuit de spiritul Olimpicului Oscilant, ar fi dat telefonul pe mute.

Și multe altele s-ar fi întâmplat, dacă doamna pastor Paula Michelle White-Cain n-ar fi dezlegat moșmoanda la timp. Maia Sandu s-ar fi făcut cu un abonament pe Air Force One. Steve Witkoff, căzând pe interceptări, ar fi putut să fie ascultat mărturisindu-i lui Jared Kushner: „Președintele parcă n-ar fi el. E tare ciudat în ultima vreme. Nu mai nimerește la golf nici măcar gaura green large”.

