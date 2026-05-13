Inter a câștigat deja titlul în Seria A, iar în weekend a jucat în campionat împotriva lui Lazio, formația din Roma fiind învinsă de echipa din Milano cu scorul de 3-0.

Meciul Lazio – Inter se vede pe VOYO

Finala Cupei Italiei 2026 se joacă pe 13 mai 2026, de la ora 22.00, pe Stadio Olimpico din Roma, și va fi transmisă în direct și în exclusivitate pe VOYO, platforma de streaming a celor de la PRO TV.

Astfel, meciul dintre Lazio Roma și Internazionale Milano va putea fi văzut doar online, nefiind transmis de niciun post de televiziune.

Platforma VOYO deține drepturile pentru Cupa Italiei în actualul sezon, iar finala dintre Lazio și Inter va putea fi urmărită exclusiv online. Site-urile de sport, precum gsp.ro, vor oferi, de asemenea, fazele importante și actualizări live de la partida disputată pe Stadio Olimpico din Roma de elevii lui Cristi Chivu și echipa din capitala Italiei.

