Miniștrii de externe din Golf caută soluții pentru un armistițiu
Premierul Qatarului și ministrul de externe al Arabiei Saudite au discutat, în cadrul unui apel telefonic, despre necesitatea consolidării armistițiului actual și despre eforturile de mediere pentru securizarea regiunii.
Trump cataloghează drept trădare relatările presei despre succesele Iranului
Aflat în drum spre China, Donald Trump a lansat un atac dur la adresa instituțiilor media care raportează victorii militare ale Teheranului, catalogând aceste demersuri drept „trădare virtuală” și sprijin direct acordat inamicului.
Președintele american a pus presiune pe Departamentul de Justiție pentru a investiga sursele jurnaliștilor care acoperă conflictul, susținând că orice analiză critică la adresa forțelor americane nu face decât să ofere o speranță falsă regimului iranian în fața puterii militare a Statelor Unite.
