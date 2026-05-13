Grecia: Reduceri masive de locuri și rute

Anulările masive de zboruri operate de Ryanair au afectat pasagerii din întreaga Europă, reducerea locurilor fiind atribuită creșterilor de taxe aeroportuare. Conform The Sun, operatorul low-cost a anunțat o serie de modificări semnificative în programul său de zboruri, care includ închideri de baze și suspendarea mai multor rute.

În Grecia, Ryanair a luat decizia de a închide baza sa din Salonic. De asemenea, zborurile din extrasezon către Chania și Heraklion, ambele destinații de pe insula Creta, vor fi anulate, iar serviciile către Atena vor fi reduse semnificativ. Compania estimează că aceste decizii vor duce la o scădere cu 700.000 a locurilor disponibile în perioada de iarnă 2025-2026, ceea ce reprezintă o reducere de 45% și eliminarea a 12 rute. „Creșterea costurilor taxelor de aeroport ne-a forțat să luăm aceste măsuri”, a declarat Ryanair.

Spania: Două milioane de locuri tăiate

Spania a fost printre cele mai afectate piețe în vara anului 2025, când Ryanair a redus două milioane de locuri disponibile. Compania a închis operațiuni în locații precum Asturias, Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife Nord. De asemenea, zborurile către destinații populare de vacanță precum Santiago de Compostela, Girona, Vitoria, Zaragoza și Santander au fost semnificativ reduse. Aceste reduceri sunt urmare a creșterii taxelor percepute de operatorul aeroportuar Aena, care a propus o majorare de 21% a tarifelor pentru pasageri între 2027 și 2031.

Portugalia: Azorele rămân fără zboruri Ryanair

Începând cu 29 martie 2026, Ryanair a anulat toate zborurile către și dinspre arhipelagul Azore, o destinație turistică populară, cunoscută drept „Hawaii-ul Europei”. Decizia afectează șase rute și aproximativ 400.000 de pasageri anual.

Germania: Închideri și reduceri semnificative

Deși Ryanair nu a eliminat complet nicio rută în Germania, a redus 24 de servicii către destinații precum Hamburg, Memmingen, Baden-Württemberg, Köln, Frankfurt-Hahn, Dortmund, Dresda și Leipzig. În plus, compania a anunțat că va închide hub-ul său din Berlin, mutând șapte aeronave către alte locații. Această decizie va conduce la o scădere a numărului total de pasageri în Berlin de la 4,5 milioane la 2,2 milioane anual.

Eddie Wilson, directorul executiv al Ryanair DAC, a declarat: „Regretăm să anunțăm închiderea planificată a bazei noastre din Berlin, cu 7 aeronave, începând cu 24 octombrie 2026, dar nu avem altă alternativă în urma celei mai recente creșteri cu 10% a taxelor deja ridicate impuse de aeroport.”

Franța: 25 de rute pierdute

În Franța, compania aeriană a eliminat 25 de rute și aproximativ 750.000 de locuri în iarna 2025. Printre acestea se numără zborurile către Strasbourg și Brive, care au fost complet eliminate. Deși la un moment dat compania a încetat să mai opereze zboruri către Bergerac, acestea au fost ulterior reluate pentru sezonul de vară.

Bruxelles: Reduceri de un milion de locuri

Aeroporturile Bruxelles-Zaventem și Bruxelles Sud Charleroi au pierdut un milion de locuri în urma tăierilor Ryanair pentru sezonul de iarnă 2026-2027, ceea ce reprezintă o reducere de 22%. Această decizie afectează 20 de rute, iar cinci aeronave cu bază la aeroporturile din Bruxelles au fost retrase.

Aceste măsuri drastice reflectă provocările financiare pe care operatorii low-cost le întâmpină în fața creșterii costurilor taxelor aeroportuare, o situație care continuă să afecteze pasagerii din întreaga Europă.

