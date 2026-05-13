Un hoț a furat craniul Sfintei Zdislava din Cehia

Craniul Sfintei Zdislava din Lemberk, păstrat într-un relicvariu de sticlă în Bazilica Sf. Laurențiu și Sf. Zdislava din Jablonné v Podještědí, în nordul Cehiei, a fost furat marți. Hoțul a intrat în biserică în jurul orelor 19.00 și a furat craniul, iar apoi a fugit.

Poliția cehă a descris incidentul drept o pierdere cu valoare istorică „incalculabilă”, informează sursa citată mai sus.

Cum a furat hoțul craniul sfintei din biserica din Cehia

Hoțul a intrat în biserică și a spart relicvariul în care se afla craniul sfintei, apoi a fugit de la locul faptei.

„Un necunoscut a spart relicvariul în care era păstrat craniul și a fugit”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Dagmar Sochorová.

Autoritățile au făcut publice imagini de calitate slabă ale presupusului făptaș, care era îmbrăcat „probabil” în negru și purta încălțăminte albă. Poliția a cerut ajutorul cetățenilor pentru identificarea acestuia.

Ce spun reprezentanții bisericii după furtul din Cehia

Arhiepiscopul Pragăi, Stanislav Pribyl, a descris furtul drept o veste „devastatoare” pentru comunitatea religioasă și pentru patrimoniul istoric al regiunii.

„Nu-mi vine să cred că cineva comite un furt în plină zi și ia dintr-o biserică o relicvă a cărei valoare este, înainte de toate, istorică”, a declarat arhiepiscopul, care a fost numit în funcție în februarie.

Momentan, autoritățile evaluează craniul furat din biserica cehă pentru a vedea la cât se ridică pagubele, mai relatează sursa citată mai sus.

Cine a fost Sfânta Zdislava din Lemberk

Zdislava din Lemberk (circa 1220-1252) a fost o aristocrată cehă renumită pentru faptele sale de milă și caritate.

Aceasta a fost canonizată de Papa Ioan Paul al II-lea în 1995 și este venerată în mod special la Jablonné, unde a trăit și a slujit comunitatea acum peste 750 de ani.

Situația din Cehia amintește de cazul de la București petrecut în 2023, când un bărbat a fost acuzat că a furat moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur din Capela Sf. Elisabeta. La acel moment, tânărul a intrat în mai multe biserici din București și a furat diferite obiecte de valoare.

