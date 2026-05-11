Sfârșitul achizițiilor online ieftine

Noua măsură va afecta în special cumpărătorii care comandă produse ieftine de pe platforme populare precum Shein sau Temu. În aceste cazuri, taxa de 3 euro poate reprezenta un procent semnificativ din valoarea totală a comenzii. Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, această modificare marchează începutul unei reforme vamale ample, programate pentru 2028, care va transforma fundamental modul în care sunt importate bunurile în UE. În spatele acestei decizii se află creșterea exponențială a numărului de colete mici care intră zilnic în Uniunea Europeană.

Datele Comisiei Europene arată că, în 2024, peste 4,6 miliarde de colete de mică valoare au fost livrate în spațiul european – o medie de 12 milioane de colete pe zi. Sistemul anterior permitea furnizorilor din afara UE să evite taxele vamale, creând o situație inechitabilă pentru comercianții europeni, care erau obligați să respecte reguli stricte și să plătească taxe.

Cum se va aplica noua taxă

Taxa de 3 euro se va aplica fiecărei categorii de produse dintr-un colet, în conformitate cu codurile tarifare vamale de șase cifre. De exemplu, un colet care conține un tricou din bumbac și două bluze din mătase va fi considerat ca având două categorii de produse, ceea ce înseamnă o taxă totală de 6 euro. Este important de menționat că această taxă suplimentară este diferită de TVA-ul deja existent. Din iulie 2021, TVA-ul se aplică tuturor coletelor comerciale provenite din țări terțe, indiferent de valoarea lor.

Taxa de 3 euro vine astfel în completarea TVA-ului și va fi cel mai probabil colectată prin intermediul sistemului IOSS (Import One-Stop Shop). Acest mecanism permite vânzătorilor să încaseze taxa direct de la clienți în momentul plății online, reducând din sarcinile administrative ale vameșilor.

Impact asupra consumatorilor și comercianților

Pentru consumatori, implementarea noii taxe va însemna prețuri mai mari și sfârșitul «gratuității» pentru importurile de produse ieftine. Spre exemplu, la un produs care costă 5 euro, taxa de 3 euro reprezintă o majorare semnificativă a prețului final, descurajând astfel comenzile de colete mici și ieftine. În schimb, vânzătorii din țările terțe ar putea adopta strategii noi, precum încurajarea comenzilor mai mari pentru a distribui costurile suplimentare sau utilizarea depozitelor din interiorul UE, astfel încât produsele să fie considerate «mărfuri comunitare». Scopul principal al măsurii nu este de a descuraja cumpărăturile online, ci de a combate practicile care promovează subevaluarea produselor, afectează concurența loială și îngreunează verificarea siguranței mărfurilor, de la jucării la electronice.

Context global și perspective viitoare

Această decizie nu este unică pentru Europa. Statele Unite, de exemplu, au eliminat în 2025 pragul de 800 de dolari pentru importurile fără taxe vamale, confruntându-se cu provocări similare legate de pierderi de venituri și riscuri de securitate. Taxa de 3 euro introdusă de UE reprezintă un pas intermediar în direcția unei reforme mai ample a Uniunii Vamale, planificată pentru 2028. În viitor, se preconizează eliminarea completă a pragului de 150 de euro pentru importurile fără taxe și aplicarea unor tarife vamale standard pentru toate coletele. În plus, UE intenționează să înființeze un nou Centru pentru Date Vamale, care va juca un rol cheie în gestionarea eficientă a acestui segment de piață.

