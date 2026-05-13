Inter Milano câștigă Cupa Italiei, 2-0 împotriva lui Lazio Roma. Cristi Chivu este unic în istoria Interului

Live text
Acum 7 ore
Cristi Chivu intră în istoria Interului!
Acum 7 ore
Conflict între jucători
Acum 7 ore
Cea mai mare ocazie a lui Lazio
Acum 7 ore
Puține schimbări de joc în repriza a doua
Acum 8 ore
Primul galben pentru Lazio
Acum 8 ore
GOL INTER
Acum 8 ore
GOL INTER
Acum 8 ore
Prima ocazie de gol
Acum 9 ore
Primul galben, văzut de un fotbalist de la Inter
Acum 9 ore
Meciul a început
Acum 10 ore
Chef Florin Dumitrescu, în tribune la finala Inter - Lazio
Acum 10 ore
Echipele de start
Acum 13 ore
Materazzi: „Inter, câștigă Cupa. Cea din 2010 îmi rămâne în suflet:”
Acum 14 ore
Cât valorează „eventul” pentru Inter: cifrele din spatele succesului lui Cristi Chivu
Acum 17 ore
Chivu, declarație plină de respect la adresa lui Sarri
Acum 18 ore
Maurizio Sarri: „Am opt îndoieli după meciul de sâmbăta trecută”
Acum 18 ore
Cristi Chivu: „Am meritat să ajungem în finala Cupei și sperăm să o câștigăm”
Acum 18 ore
Echipele probabile

Victoria nerazzurrilor confirmă dominația totală exercitată de Chivu în fotbalul italian. Doar Roberto Mancini și Jose Mourinho au mai reușit să obțină dubla de pe banca lui Inter Milano, iar un event obținut și din poziția de jucător, precum și din cea de antrenor nu mai fusese realizat până la victoria din această seară a antrenorului român.

Într-o finală cu un scurt istoric, Interul lui Cristi Chivu a deschis devreme scorul, printr-un autogol al lui Marusic provocat de o deviere ușoară a lui Thuram, în minutul 14. Apoi, în minutul 35, Lautaro Martinez marca din câțiva metri în poarta goală din pasa lui Denzel Dumfries pentru a face 2-0 și a stabili scorul final al finalei, în urma unei greșeli uriașe comisă de Nuno Tavares.

În a doua parte a jocului, Lazio a încercat timid să atace poarta lui Martinez, dar Interul a controlat în mare parte jocul și nu a mai avut mari emoții.

13 mai - Acum 7 ore
13-05-2026

Cristi Chivu intră în istoria Interului!

Victorie pentru Inter Milano, cu 2-0, în finala Cupei Italiei, iar Cristi Chivu are un prim sezon de vis pe banca nerrazzurilor. Lazio nu a mai contat în final, având o singură ocazie semnificativă, respinsă de Martinez.

13 mai - Acum 7 ore
13-05-2026

Conflict între jucători

Final încins pe Olimpico: în minutul 85, Pedro intră tare la Dimarco, iar cei doi sar unul către celălalt. Intervi mai mulți jucători, are loc un meleu, iar Pedro și Dimarco nu scapă „neîngălbeniți”. Câteva minute îl despart pe Cristi Chivu de event în Italia.

13 mai - Acum 7 ore
13-05-2026

Cea mai mare ocazie a lui Lazio

Boulaye Dia, intrat de doar 3 minute pe teren, ratează o ocazie uriașă, cea mai mare pentru Lazio de până acum de a reduce din diferență și de a mai avea o șansă în finala cu Inter Milano. Rămas singur cu portarul, acesta nu se coordonează și îl ia la țintă pe goalkeeper-ul lui Inter, în minutul 75.

13 mai - Acum 7 ore
13-05-2026

Puține schimbări de joc în repriza a doua

Nicolo Rovella a fost introdus la pauză la Lazio în locul lui Patric, dar jocul formației din Roma nu s-a schimbat prea mult. După pauză, „lazialii” au avut o singură ocazie semnificativă, prin Tijjani Noslin.

13 mai - Acum 8 ore
13-05-2026

Primul galben pentru Lazio

Mario Gila vede cartonașul galben, fiind primul jucător de la echipa din capitala Italiei care este avertizat. Lovitura liberă care rezultă este executată de DiMarco, și se termină cu un șut puternic al lui Zielinski de la 25 de metri, salvat de Motta.

13 mai - Acum 8 ore
13-05-2026

GOL INTER

Formația lui Cristi Chivu își dublează avantajul prin Lautaro Martinez, care reia din câțiva metri în poarta goală pasa venită de la Denzel Dumfries. Cu 10 minute înainte de pauza finalei, trupa lui Cristi Chivu are 2-0 și pare că pune deja o mână pe trofeu.

13 mai - Acum 8 ore
13-05-2026

GOL INTER

Marcus Thuram deviază ușor o centrare venită din corner, iar Marusic reia mingea cu capul în proprie poartă, ca un adevărat atacant. Inter trece în avantaj în mai puțin de un sfert de oră.

13 mai - Acum 8 ore
13-05-2026

Prima ocazie de gol

Interul are prima ocazie importantă de gol, după ce Lautaro Martinez trimite cu capul pe lângă poarta apărată de Motta.

13 mai - Acum 9 ore
13-05-2026

Primul galben, văzut de un fotbalist de la Inter

Primul cartonaș galben al meciului îl vede chiar unul dintre elevii lui Cristi Chivu. Bisseck vede avertismentul în minutul 7 pentru un fault dur la Noslin.

13 mai - Acum 9 ore
13-05-2026

Meciul a început

13 mai - Acum 10 ore
13-05-2026

Chef Florin Dumitrescu, în tribune la finala Inter – Lazio

Inter Milano are în tribune și susținători români celebri: unul dintre ei este chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei 3 jurați de la MasterChef, emisiunea celor de la ProTV, pentru care Inter este „echipa de suflet”.

13 mai - Acum 10 ore
13-05-2026

Echipele de start

S-au anunțat echipele de start pentru finala dintre Inter și Lazio. Trupa lui Cristi Chivu îl va avea între buturi pe portarul de Cupă, Josep Martinez, care a apărat în toate cele 4 meciuri precedente din competiție, deși este vorba de un meci cu trofeul pe masă.

LAZIO: Motta – Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares – Basic, Patric, Taylor – Isaksen, Noslin, Zaccagni.
Rezerve: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Lazzari, Cataldi.
Antrenor: Maurizio Sarri

INTER: J. Martinez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco – Thuram, Lautaro.
Rezerve: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito.
Antrenor: Cristian Chivu

13 mai - Acum 13 ore
13-05-2026

Materazzi: „Inter, câștigă Cupa. Cea din 2010 îmi rămâne în suflet:”

Prezent pe Stadio Olimpico pentru marele duel dintre Lazio și Inter, fostul mare fundaș interist Marco Materazzi a subliniat continuitatea formidabilă a echipei sub mandatul lui Cristian Chivu, pe care l-a susținut încă de la începutul sezonului.

„Matrix” a punctat faptul că actuala echipă nu a ridicat piciorul de pe accelerație nici după câștigarea titlului, fiind convins că rigoarea tactică a românului și forma de excepție a unor jucători precum Thuram sau Lautaro Martinez vor face din nou diferența în drumul către un nou trofeu istoric, potrivit Gazzetta dello Sport.

Marco Materazzi a câștigat nu mai puțin de 15 trofee în tricoul Interului.

13 mai - Acum 14 ore
13-05-2026

Cât valorează „eventul” pentru Inter: cifrele din spatele succesului lui Cristi Chivu

Pe lângă gloria sportivă, o victorie în finala Cupei Italiei ar rotunji veniturile clubului Inter Milano cu peste 7 milioane de euro, sumă ce se adaugă celor 86 de milioane deja asigurate din câștigarea titlului în Serie A., scrie Gazzetta dellor Sport.

Dincolo de trofeele interne, stabilitatea financiară a campioanei sub mandatul lui Cristi Chivu este consolidată de calificarea în Liga Campionilor, care aduce automat alte 50 de milioane de euro în vistieria nerazzurrilor, transformând acest sezon într-unul istoric atât pe gazon, cât și în conturi.

Inter Milano câștigă Cupa Italiei, 2-0 împotriva lui Lazio Roma. Cristi Chivu este unic în istoria Interului
13 mai - Acum 17 ore
13-05-2026

Chivu, declarație plină de respect la adresa lui Sarri

În ciuda succesului categoric din campionat, Cristian Chivu a afișat un respect deosebit față de adversarul său de pe banca tehnică, descriindu-l pe Maurizio Sarri drept un veritabil maestru al tacticii înaintea bătăliei decisive pentru trofeul Cupei Italiei.

„Nu are nevoie de laudele mele. Știm cu toții cine este ca antrenor și ca om. Este un maestru și cu toții putem învăța de la el. A făcut o treabă excelentă cu această echipă Lazio, în ciuda tuturor dificultăților pe care le-a întâmpinat în acest sezon. A pierdut jucători în vară și în ianuarie. Totuși, a reușit să mențină un nivel ridicat și să ofere o identitate unei echipe care poate pune probleme oricui”, a spus Chivu potrivit tuttomercatoweb și digisport.ro.

Maurizio Sarri se imbratiseaza cu Cristian Chivu
Maurizio Sarri se îmbrățișează cu Cristian Chivu, Foto: Profimedia
13 mai - Acum 18 ore
13-05-2026

Maurizio Sarri: „Am opt îndoieli după meciul de sâmbăta trecută”

Vizibil marcat de eșecul recent din campionat, Maurizio Sarri a recunoscut că are numeroase dileme tactice înaintea marii finale, dar speră ca elevii săi să găsească resursele mentale pentru a le oferi fanilor un trofeu izbăvitor la finalul unui sezon dificil.

„Am opt îndoieli după meciul de sâmbăta trecută, deoarece performanța a fost slabă la nivel colectiv, mai degrabă decât din cauza greșelilor individuale, și au existat multe ezitări în cadrul echipei. Când meciurile sunt atât de apropiate, devine dificil să te antrenezi perfect, dar jucătorii s-au pregătit bine și sper să arătăm o imagine complet diferită în finală. Sunt foarte mândru de sezonul pe care l-am avut și de mentalitatea de care au dat dovadă jucătorii, chiar dacă au făcut unele greșeli în anumite meciuri.

Am pierdut două finale anterioare la penalty-uri, iar ceea ce regret cel mai mult este finala pe care am pierdut-o cu Chelsea împotriva lui Manchester City. Câștigarea acestui turneu ar fi un cadou pentru jucători și fani, mai ales având în vedere circumstanțele actuale și dificultatea cu care fanii pot participa la meciuri”, a declarat Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio.

13 mai - Acum 18 ore
13-05-2026

Cristi Chivu: „Am meritat să ajungem în finala Cupei și sperăm să o câștigăm”

Tehnicianul campioanei Italiei, Cristian Chivu, îndeamnă la calm și concentrare maximă înaintea finalei Cupei, subliniind că miza trofeului va schimba complet datele problemei față de victoria categorică obținută în urmă cu doar câteva zile pe terenul lui Lazio.

Cristi Chivu și fotbaliștii lui Inter, pe teren, pe 3 mai, după ce au cucerit titlul în Italia
Cristi Chivu e primul antrenor român care cucerește un titlu în primele 5 campionate din Europa. Foto: Profimedia Images

„Ne așteptăm la un meci diferit față de cel de sâmbătă. Va fi o partidă foarte dificilă. Au mulți jucători de clasă, tactic sunt o echipă foarte stabilă. Este o finală, un trofeu de câștigat, iar mentalitatea va fi alta. Vor fi susținuți de publicul lor, ceea ce este un avantaj pe care nu l-au avut sâmbăta trecută. Noi am meritat Scudetto, am meritat să ajungem în finala Cupei și sperăm să o câștigăm.

Am meritat să facem un sezon extraordinar și trebuie să fim cât mai calmi și concentrați. Trebuie să intrăm pe teren cu o mare dorință de victorie, să ne bucurăm, dar și să ne îndeplinim sarcinile. Nu va fi ușor, dar știm asta”, a declarat Cristi Chivu, potrivit GSP.ro.

13 mai - Acum 18 ore
13-05-2026

Echipele probabile

Lazio: Motta – Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares – Basic, Patric, K. Taylor – Isaksen, Noslin, Zaccagni
Antrenor: Maurizio Sarri

Inter: J. Martinez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, L. Martinez
Antrenor: Cristian Chivu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Summitul B9 de la Cotroceni. Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski: „Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce breaking, dar ce breaking avem iar în politică! Anunțul lui Ilie Bolojan l-a înfuriat pe Sorin Grindeanu, care tocmai a transmis mesajul ce aruncă politica în aer! Apoi, și-a anunțat decizia: "Astăzi..."
Viva.ro
Ce breaking, dar ce breaking avem iar în politică! Anunțul lui Ilie Bolojan l-a înfuriat pe Sorin Grindeanu, care tocmai a transmis mesajul ce aruncă politica în aer! Apoi, și-a anunțat decizia: "Astăzi..."
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Unica.ro
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.RO
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.RO
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
Parteneri
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Libertateapentrufemei.ro
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
Avantaje.ro
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
De la platourile Pro TV „într-o țară cu plaje albe și apă albastră”! Cătălin Scărlătescu și-a luat restaurant în Africa. Detalii exclusive!
Tvmania.ro
De la platourile Pro TV „într-o țară cu plaje albe și apă albastră”! Cătălin Scărlătescu și-a luat restaurant în Africa. Detalii exclusive!

Alte știri

Ce s-a întâmplat cu ursul care a speriat Câmpina după ce a fost prins de polițiști
Știri România 13 mai
Ce s-a întâmplat cu ursul care a speriat Câmpina după ce a fost prins de polițiști
Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța. Magistrații sunt suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate
Știri România 13 mai
Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța. Magistrații sunt suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate
Parteneri
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul.ro
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
Fanatik.ro
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Livetext România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2026. Unde poate fi văzut show-ul
LiveText
Stiri Mondene 06:30
Livetext România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2026. Unde poate fi văzut show-ul
Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări
Stiri Mondene 13 mai
Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
ObservatorNews.ro
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Libertateapentrufemei.ro
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Parteneri
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
GSP.ro
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Mediafax.ro
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax.ro
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp
KanalD.ro
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp

Politic

Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică: „Nu poți să faci alegeri anticipate”
Politică 13 mai
Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică: „Nu poți să faci alegeri anticipate”
Traian Băsescu spune că actuala criză politică a început odată cu anularea alegerilor din decembrie 2024: „E o criză de hoție”
Politică 13 mai
Traian Băsescu spune că actuala criză politică a început odată cu anularea alegerilor din decembrie 2024: „E o criză de hoție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Fanatik.ro
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor