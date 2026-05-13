Inter Milano câștigă Cupa Italiei, 2-0 împotriva lui Lazio Roma. Cristi Chivu este unic în istoria Interului

Primul galben, văzut de un fotbalist de la Inter

Victoria nerazzurrilor confirmă dominația totală exercitată de Chivu în fotbalul italian. Doar Roberto Mancini și Jose Mourinho au mai reușit să obțină dubla de pe banca lui Inter Milano, iar un event obținut și din poziția de jucător, precum și din cea de antrenor nu mai fusese realizat până la victoria din această seară a antrenorului român.

Într-o finală cu un scurt istoric, Interul lui Cristi Chivu a deschis devreme scorul, printr-un autogol al lui Marusic provocat de o deviere ușoară a lui Thuram, în minutul 14. Apoi, în minutul 35, Lautaro Martinez marca din câțiva metri în poarta goală din pasa lui Denzel Dumfries pentru a face 2-0 și a stabili scorul final al finalei, în urma unei greșeli uriașe comisă de Nuno Tavares.

În a doua parte a jocului, Lazio a încercat timid să atace poarta lui Martinez, dar Interul a controlat în mare parte jocul și nu a mai avut mari emoții.

13 mai - Acum 7 ore Cristi Chivu intră în istoria Interului! Victorie pentru Inter Milano, cu 2-0, în finala Cupei Italiei, iar Cristi Chivu are un prim sezon de vis pe banca nerrazzurilor. Lazio nu a mai contat în final, având o singură ocazie semnificativă, respinsă de Martinez.

13 mai - Acum 7 ore Conflict între jucători Final încins pe Olimpico: în minutul 85, Pedro intră tare la Dimarco, iar cei doi sar unul către celălalt. Intervi mai mulți jucători, are loc un meleu, iar Pedro și Dimarco nu scapă „neîngălbeniți”. Câteva minute îl despart pe Cristi Chivu de event în Italia.

13 mai - Acum 7 ore Cea mai mare ocazie a lui Lazio Boulaye Dia, intrat de doar 3 minute pe teren, ratează o ocazie uriașă, cea mai mare pentru Lazio de până acum de a reduce din diferență și de a mai avea o șansă în finala cu Inter Milano. Rămas singur cu portarul, acesta nu se coordonează și îl ia la țintă pe goalkeeper-ul lui Inter, în minutul 75.

13 mai - Acum 7 ore Puține schimbări de joc în repriza a doua Nicolo Rovella a fost introdus la pauză la Lazio în locul lui Patric, dar jocul formației din Roma nu s-a schimbat prea mult. După pauză, „lazialii” au avut o singură ocazie semnificativă, prin Tijjani Noslin.

13 mai - Acum 8 ore Primul galben pentru Lazio Mario Gila vede cartonașul galben, fiind primul jucător de la echipa din capitala Italiei care este avertizat. Lovitura liberă care rezultă este executată de DiMarco, și se termină cu un șut puternic al lui Zielinski de la 25 de metri, salvat de Motta.

13 mai - Acum 8 ore GOL INTER Formația lui Cristi Chivu își dublează avantajul prin Lautaro Martinez, care reia din câțiva metri în poarta goală pasa venită de la Denzel Dumfries. Cu 10 minute înainte de pauza finalei, trupa lui Cristi Chivu are 2-0 și pare că pune deja o mână pe trofeu.

13 mai - Acum 8 ore GOL INTER Marcus Thuram deviază ușor o centrare venită din corner, iar Marusic reia mingea cu capul în proprie poartă, ca un adevărat atacant. Inter trece în avantaj în mai puțin de un sfert de oră.

13 mai - Acum 8 ore Prima ocazie de gol Interul are prima ocazie importantă de gol, după ce Lautaro Martinez trimite cu capul pe lângă poarta apărată de Motta.

13 mai - Acum 9 ore Primul galben, văzut de un fotbalist de la Inter Primul cartonaș galben al meciului îl vede chiar unul dintre elevii lui Cristi Chivu. Bisseck vede avertismentul în minutul 7 pentru un fault dur la Noslin.

13 mai - Acum 9 ore Meciul a început

13 mai - Acum 10 ore Chef Florin Dumitrescu, în tribune la finala Inter – Lazio Inter Milano are în tribune și susținători români celebri: unul dintre ei este chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei 3 jurați de la MasterChef, emisiunea celor de la ProTV, pentru care Inter este „echipa de suflet”.

13 mai - Acum 10 ore Echipele de start S-au anunțat echipele de start pentru finala dintre Inter și Lazio. Trupa lui Cristi Chivu îl va avea între buturi pe portarul de Cupă, Josep Martinez, care a apărat în toate cele 4 meciuri precedente din competiție, deși este vorba de un meci cu trofeul pe masă. LAZIO: Motta – Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares – Basic, Patric, Taylor – Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Rezerve: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Lazzari, Cataldi.

Antrenor: Maurizio Sarri INTER: J. Martinez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco – Thuram, Lautaro.

Rezerve: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito.

Antrenor: Cristian Chivu

13 mai - Acum 13 ore Materazzi: „Inter, câștigă Cupa. Cea din 2010 îmi rămâne în suflet:” Prezent pe Stadio Olimpico pentru marele duel dintre Lazio și Inter, fostul mare fundaș interist Marco Materazzi a subliniat continuitatea formidabilă a echipei sub mandatul lui Cristian Chivu, pe care l-a susținut încă de la începutul sezonului. „Matrix” a punctat faptul că actuala echipă nu a ridicat piciorul de pe accelerație nici după câștigarea titlului, fiind convins că rigoarea tactică a românului și forma de excepție a unor jucători precum Thuram sau Lautaro Martinez vor face din nou diferența în drumul către un nou trofeu istoric, potrivit Gazzetta dello Sport. Marco Materazzi a câștigat nu mai puțin de 15 trofee în tricoul Interului.

13 mai - Acum 14 ore Cât valorează „eventul” pentru Inter: cifrele din spatele succesului lui Cristi Chivu Pe lângă gloria sportivă, o victorie în finala Cupei Italiei ar rotunji veniturile clubului Inter Milano cu peste 7 milioane de euro, sumă ce se adaugă celor 86 de milioane deja asigurate din câștigarea titlului în Serie A., scrie Gazzetta dellor Sport. Dincolo de trofeele interne, stabilitatea financiară a campioanei sub mandatul lui Cristi Chivu este consolidată de calificarea în Liga Campionilor, care aduce automat alte 50 de milioane de euro în vistieria nerazzurrilor, transformând acest sezon într-unul istoric atât pe gazon, cât și în conturi.

13 mai - Acum 17 ore Chivu, declarație plină de respect la adresa lui Sarri În ciuda succesului categoric din campionat, Cristian Chivu a afișat un respect deosebit față de adversarul său de pe banca tehnică, descriindu-l pe Maurizio Sarri drept un veritabil maestru al tacticii înaintea bătăliei decisive pentru trofeul Cupei Italiei. „Nu are nevoie de laudele mele. Știm cu toții cine este ca antrenor și ca om. Este un maestru și cu toții putem învăța de la el. A făcut o treabă excelentă cu această echipă Lazio, în ciuda tuturor dificultăților pe care le-a întâmpinat în acest sezon. A pierdut jucători în vară și în ianuarie. Totuși, a reușit să mențină un nivel ridicat și să ofere o identitate unei echipe care poate pune probleme oricui”, a spus Chivu potrivit tuttomercatoweb și digisport.ro. Maurizio Sarri se îmbrățișează cu Cristian Chivu, Foto: Profimedia

13 mai - Acum 18 ore Maurizio Sarri: „Am opt îndoieli după meciul de sâmbăta trecută” Vizibil marcat de eșecul recent din campionat, Maurizio Sarri a recunoscut că are numeroase dileme tactice înaintea marii finale, dar speră ca elevii săi să găsească resursele mentale pentru a le oferi fanilor un trofeu izbăvitor la finalul unui sezon dificil. „Am opt îndoieli după meciul de sâmbăta trecută, deoarece performanța a fost slabă la nivel colectiv, mai degrabă decât din cauza greșelilor individuale, și au existat multe ezitări în cadrul echipei. Când meciurile sunt atât de apropiate, devine dificil să te antrenezi perfect, dar jucătorii s-au pregătit bine și sper să arătăm o imagine complet diferită în finală. Sunt foarte mândru de sezonul pe care l-am avut și de mentalitatea de care au dat dovadă jucătorii, chiar dacă au făcut unele greșeli în anumite meciuri. Am pierdut două finale anterioare la penalty-uri, iar ceea ce regret cel mai mult este finala pe care am pierdut-o cu Chelsea împotriva lui Manchester City. Câștigarea acestui turneu ar fi un cadou pentru jucători și fani, mai ales având în vedere circumstanțele actuale și dificultatea cu care fanii pot participa la meciuri”, a declarat Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio.

13 mai - Acum 18 ore Cristi Chivu: „Am meritat să ajungem în finala Cupei și sperăm să o câștigăm” Tehnicianul campioanei Italiei, Cristian Chivu, îndeamnă la calm și concentrare maximă înaintea finalei Cupei, subliniind că miza trofeului va schimba complet datele problemei față de victoria categorică obținută în urmă cu doar câteva zile pe terenul lui Lazio. Cristi Chivu e primul antrenor român care cucerește un titlu în primele 5 campionate din Europa. Foto: Profimedia Images „Ne așteptăm la un meci diferit față de cel de sâmbătă. Va fi o partidă foarte dificilă. Au mulți jucători de clasă, tactic sunt o echipă foarte stabilă. Este o finală, un trofeu de câștigat, iar mentalitatea va fi alta. Vor fi susținuți de publicul lor, ceea ce este un avantaj pe care nu l-au avut sâmbăta trecută. Noi am meritat Scudetto, am meritat să ajungem în finala Cupei și sperăm să o câștigăm. Am meritat să facem un sezon extraordinar și trebuie să fim cât mai calmi și concentrați. Trebuie să intrăm pe teren cu o mare dorință de victorie, să ne bucurăm, dar și să ne îndeplinim sarcinile. Nu va fi ușor, dar știm asta”, a declarat Cristi Chivu, potrivit GSP.ro.

