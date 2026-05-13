„Acest loc este un paradis”

Tânăra locuiește în Da Nang, un oraș cunoscut pentru plajele sale și pentru atmosfera liniștită. Într-un videoclip publicat pe TikTok, care a devenit viral, Kejsi a povestit cât cheltuie lunar și de ce consideră Vietnamul un loc ideal pentru cei care vor să trăiască bine cu bani mai puțini.

Kejsi spune că s-a mutat în Vietnam în urmă cu un an, după ce s-a săturat de vremea mohorâtă și de costurile mari din Marea Britanie. Ea a ales un apartament mai scump decât media zonei, pe care îl împarte cu iubitul ei.

Cei doi plătesc 580 de euro pe lună pentru un apartament cu piscină, astfel că fiecare achită câte 290 de euro. Tânăra spune însă că în aceeași zonă pot fi găsite locuințe mult mai ieftine, de la aproximativ 175 de euro pe lună.

„Acest loc este un paradis”, a spus ea, în timp ce arăta priveliștea de la balcon.

Kejsi le-a dat și un sfat celor care se gândesc să se mute acolo: să nu caute cazare prin Airbnb, ci pe Facebook Marketplace, unde, susține ea, se pot găsi apartamente la jumătate de preț.

Cât costă mâncarea în Vietnam

Una dintre cele mai mari surprize pentru cei care urmăresc videoclipurile tinerei este prețul mâncării. Kejsi spune că o masă tradițională vietnameză poate costa puțin peste 1 euro. Cu această sumă, spune ea, poți mânca o porție de phở, celebra supă vietnameză cu tăiței, sau un bánh mì, sandvișul local foarte popular.

Dacă vrei mâncare occidentală, prețul crește, dar rămâne mic față de multe țări europene. Un prânz de acest fel costă în jur de 4 euro.

Tot cu aproximativ 1 euro, spune tânăra, poți cumpăra patru pahare de bere locală „bia hơi”, o nucă de cocos proaspătă de la tarabele stradale sau mai multe porții de gustări, precum biluțe de pește prăjite sau dim sum.

Cât dă tânăra săptămânal pe transport, ieșiri și spa

Kejsi spune că pentru transport folosește mai ales aplicația Grab și cheltuie aproximativ 25 de euro pe săptămână. Pentru activități de relaxare, precum excursii, pickleball sau badminton, alocă între 30 și 35 de euro pe săptămână. În plus, mai cheltuie aproximativ 25 de euro săptămânal pentru tratamente spa.

Venitul ei vine din conținutul publicat pe rețelele sociale, iar experiența ei a atras atenția multor oameni care se gândesc la viața de nomad digital.

Vietnamul, tot mai căutat de expați și nomazi digitali

Potrivit cercetării „Expat Insider”, citată de Blic, Vietnamul a fost desemnat timp de cinci ani la rând cea mai accesibilă țară din lume pentru străini. 86% dintre expații care locuiesc în Vietnam spun că principalul avantaj al țării este costul redus al vieții. Unele estimări arată că viața acolo poate fi cu până la 59% mai ieftină decât în Marea Britanie.

Vietnamul a devenit astfel o destinație tot mai căutată de nomazii digitali, pensionari și de cei care vor un echilibru mai bun între muncă, bani și timp liber.

Cât costă o vacanță în Vietnam

Pentru turiștii cu buget redus, costurile pot porni de la 25-40 de dolari pe zi. În această sumă intră cazarea la hostel, care costă între 5 și 15 dolari pe noapte, trei mese de la tarabele stradale pentru mai puțin de 10 dolari, transport local și intrări la atracții turistice de bază.

Cei care vor mai mult confort pot ajunge la cheltuieli de 50-80 de dolari pe zi. În această sumă intră cazarea în hoteluri de nivel mediu, mesele la restaurant și, uneori, taxiul. Închirierea unui scuter costă aproximativ 4-6 dolari pe zi, iar biletele pentru multe muzee și temple rareori depășesc 10 dolari. Hoi An, un oraș de coastă foarte popular, a fost numit chiar cel mai ieftin oraș turistic din lume, mai scrie Blic.

