Invitat la Podcastul lui Damian Drăghici, politicianul a vorbit deschis despre credința care l-a ajutat să treacă prin tot felul de încercări. În fiecare dimineață, Adrian Năstase citește câte un pasaj din Biblie: „am ajuns la concluzia că am avut un dar extraordinar în 2012, când practic am început o a doua viață. Credința a pornit, probabil, dintr-un sens superior pe care mi-e foarte greu să-l judec. (…) Un minut, zece minute, am posibilitatea să ies din agenda zilnică și să mă gândesc că sunt lucruri importante pe care să le am în vedere. Am ajuns la epistolele Sfântului Apostol Pavel și călătoriile lui de a răspândi credința. Nu e doar religie, ci istorie, un pasaj din viața umanității, iar lucrul acesta te face să înțelegi mai bine prezentul”, a explicat fostul premier.

Fostul președinte al Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat (PSD) a povestit la podcast cum, uneori, le recomandă studenților lui de la cursurile de Drept internațional public, din cadrul Universității din București, să citească anumite fragmente din Biblie care explică ce înseamnă pacea și războiul, violența, dragostea, frica: „nu sunt foarte pasionat de Vechiul Testament, care e plin de violență”, a mai continuat Adrian Năstase.

Fostul premier al țării în perioada 2000-2004, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare, cu executare, în dosarul „Zambaccian” (2014), pentru șantaj și luare de mită, referitor la felul în care soții Năstase au cumpărat bunuri din China. Politicianul a mai fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare în dosarul „Trofeul calității” (2012), primind acuzații legate de felul în care a strâns fonduri pentru campania electorală din 2004, când a candidat la funcția de președinte al României, din partea PSD. Ulterior, Adrian Năstase a fost transferat de la Penitenciarul Rahova la Jilava, din cauza unor afecțiuni medicale cronice.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

