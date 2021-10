Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, îndrăgita cântăreață a recunoscut că nu va uita prea curând ce s-a întâmplat la una dintre petrecerile din vara asta: „am fost onorată că (n.r. Liviu Teodorescu) și-a dorit să merg să-i cânt la nuntă. Am luat microfonul și cu voma în gât am cântat bine tot setul. Am dus foarte bine până la capăt. Ce s-a întâmplat a fost de la anxietate”, și-a amintit Theo Rose.

Artista recunoaște că suferă de anxietate

Theo Rose a explicat la podcast că ceea ce i s-a întâmplat în copilărie îi provoacă anxietate în viața de adult. Fiind un copil conștient, atunci când existau tensiuni în familie, artistei îi era teamă ca părinții să nu se despartă, chiar dacă ei nu au plănuit niciodată asta: „acum, îmi controlez stările de anxietate. Am în fiecare zi. A fost greu să accept că eu am așa ceva. Am crescut cu principiul ăsta, că sunt o fată zdravănă de la țară, că pe mine nu mă sperie nimic… și nu e așa. Ești slab în fața multor chestii”, a povestit cântăreața lui Damian Drăghici.

Cu ajutorul unui terapeut, Theo Rose a reușit să-și gestioneze anxietățile de zi cu zi: „m-am lovit de niște situații care m-au făcut să simt imprevizibilitate, încrederea de sine mi-a fost clătinată, eram comparată cu ceilalți…”, s-a destăinuit artista.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

