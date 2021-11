Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Mihai Morar a adus în discuție un subiect ce părea uitat de către public. La 23 de ani, Morar era un tânăr de la radio despre care Șerban Huidu avea numai cuvinte de laudă, dar asta până când totul a devenit foarte competitiv: „tot respectul meu pentru Șerban Huidu. Respect pentru tot ce a făcut în radio și cu ‘Cronica Cârcotașilor. În momentul în care noi (n.r. Morar și Buzdugan) am devenit o amenințare pentru ei…”, a povestit Morar.

Fostul prezentator de la Răi da Buni regretă că s-a lăsat influențat de neînțelegerile dintre el și Șerban Huidu: „el iubea atât de radio-ul și trăia atât de mult pentru ceea ce făcea încât orgoliul lui era nelimitat. Când a văzut o amenințare în Buzdugan și Morar, au început înțepăturile, cum că noi copiam glumele. Eu nu spun că noi nu am greșit. Discursul lui devenise foarte vehement și cu cât eram mai puternici pe piață, cu atât era mai rău. Am suferit foarte mult. Îmi pare tare rău că am intrat în jocul ăla. Aveam emisiuni în care colegii îi ascultau pe ‘Cârcotași și îmi spuneau ‘iar a zis ăla de tine. Nu înțelegeam ce are cu mine, în condițiile în care eu mă văzusem cu el și îmi zicea că sunt cel mai bun om din radio și că își dorea foarte mult să mă aibă în echipă”, a spus matinalul de la Radio Zu.

I-a luat mult timp să înțeleagă că „otrava” de atunci îi poate face, de fapt, și un bine: „eram rău, ca un câine pe care îl băteai cu lațul”, a mai continuat Morar la podcast.

În 1997, la Radio 21 se difuza emisiunea de tip pamflet „Cronica Cârcotașului”, iar trei ani mai târziu, emisiunea apărea și pe micile ecrane, pe postul Prima tv. În aceeași perioadă, Mihai Găinușă i s-a alăturat lui Șerban Huidu în realizarea emisiunii de la radio, iar din Cronica Cârcotașului a devenit cea a Cârcotașilor.

Din 2008, Mihai Morar și colegul său Daniel Buzdugan prezintă una dintre cele mai longevive formule de emisiune, Morning Zu, de la postul de radio cu același nume.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

