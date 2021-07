Ziaristul Cătălin Oprișan scrie la Gazeta Sporturilor de mai bine de două decenii, lucrează în televiziune de ani buni și, drept dovadă, are propria emisiune de sport. De-a lungul carierei sale, a participat la cele mai importante evenimente din lumea fotbalului, printre care ultima finală a Cupa Cupelor UEFA (1999) și ultimul EURO al lui Gheorghe Hagi (2000). Jurnalistul a avut parte de numeroase interviuri cu personalități marcante, inclusiv cu celebrul fotbalist Ronaldo Nazário de Lima.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Boomerul și Milenialu”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, Cătălin Oprișan a vorbit despre cum a ajuns să stea de vorbă cu „Il Fenomeno” în 2002, în ciuda cartierului rău famat în care locuia fotbalistul și a potențialelor pericole din zonă.

„Eu sunt singurul ziarist român care a fost la Ronaldo acasă. M-am dus în Bento Ribeiro, în Rio de Janeiro, 2002. El era campion mondial, iar eu m-am dus acolo. Mi-a zis cetățeanul ăla, m-am dus cu un taximetrist, să stau în spate că dacă stau în față nu mai rămâne nimic din mine, era într-o zonă rău famată (…). Când am ajuns, i-a explicat de zece ori că am venit din România și fotbalistul a întrebat încontinuu: «Rusia?». Am lăsat-o așa, cum zice el, din Rusia suntem. Mă dusesem pe Copacabana să văd finala dintre Brazilia și Germania. Când s-a terminat, pseudojurnalistul din mine a întrebat «băi, dar eu acasă la Ronaldo nu merg? Sunt la 90 km în Brazilia, în partea cealaltă a lumii (…)». Am găsit pe cineva, întreb dacă mă duce și pe mine până acolo și mi-a zis că dacă nu merge cu mine, nu mai scap de acolo (…). Am verificat, nu mi-au furat nimic. Nu știau de România, le-am spus de Hagi și au început să prindă ceva (…). Când am scăpat, am zis că nu mă mai întorc niciodată”, a povestit jurnalistul.

Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni atacanți din toate timpurile, primind numeroase premii, inclusiv Balonul de Aur și Gheata de Aur pentru cel mai bun jucător. În anul 2011, el a jucat ultimul meci din carieră, retrăgându-se la aproape 35 de ani.

