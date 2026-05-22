„Deși îmi doresc foarte mult să fiu alături de fiul meu Don Jr. și de cea mai nouă membră a familiei Trump, viitoarea lui soție, Bettina, circumstanțe legate de guvernare și de iubirea mea pentru Statele Unite ale Americii mă împiedică să fac asta”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Simt că e important pentru mine să rămân în Washington D.C., la Casa Albă, în această perioadă importantă”, a adăugat cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Potrivit CNN, nunta are loc în acest weekend pe o mică insulă din Bahamas.

Trump a sugerat încă de joi că nu se va duce la nunta fiului său. „Am niște treabă cu Iranul și alte câteva chestii”, a susținut el.

Donald Trump Jr. (48 de ani) a fost căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa Kay Pergolizzi, un fost fotomodel și actriță. Vanessa a intentat divorț în 2018. Cei doi au împreună cinci copii. Fiul cel mare al președintelui american s-a logodit apoi cu Kimberly Guilfoyle, o personalitate de televiziune, însă s-au despărțit în 2024. Kimberly Guilfoyle este acum ambasadoarea SUA în Grecia. Bettina Anderson este o figură mondenă și un model în vârstă de 39 de ani.