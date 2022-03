Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Alexandra Ungureanu și-a amintit de începuturile ei în industria muzicală, dar și despre trupele care făceau furori acum mai bine de 20 de ani, printre care Exotic, Blondy sau A.S.I.A. Pentru artistă, perioada de la începutul anilor 2000 a fost una dificilă, crezând că nu corespundea unui anumit standard de frumusețe pentru a avea o carieră de succes în muzică.

„Au fost foarte multe trupe care s-au făcut din fete care arătau bine. Era mult mai important să arăți bine pentru că, da, se descoperise că vocile se fac pe calculator și era mai bine așa, să vedem oameni frumoși la televizor, pentru că noi, cu toții, ne dorim asta. Eu am înțeles mai târziu, dar eram foarte frustrată în perioada aia, pentru că nu corespundeam foarte bine standardului de frumusețe care avea succes în muzică în acei ani. Mult timp am crezut că nici nu o să reușesc, până să ajung eu o femeie care are încredere în ea. Da, sunt o femeie specială, care a avut acnee toată adolescența, nu am nicio problemă cu asta. Nu, la vremea aia eram superterorizată psihic (…)”, a explicat ea.

Artista a ales muzica în locul unui job într-o corporație

Alexandra Ungureanu s-a născut în Onești, județul Bacău, și a absolvit Academia de Studii Economice (ASE) din București. Pe atunci, vedeta se gândea că va lucra într-o multinațională, că va face o grămadă de bani și că va cânta doar în weekenduri.

„Eu, ca material de bază, aș fi fost un om extrem de disciplinat și într-un alt domeniu pentru care m-am și pregătit, am făcut eu ASE-ul, gândindu-mă că pe vremea aia cuvântul corporatist nu suna peiorativ”, a mai continuat ea la podcast.

A ales drumul muzicii, participând la diverse festivaluri și concursuri de talent. În afară de cariera solo, artista a devenit cunoscută după ce a colaborat cu formația Sistem în 2001, lansând hiturile „Emoții”, „Senzații” sau „Departe de tine”. În 2004, a devenit vocea formației Crush.

În 2020, vedeta câștigă emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D, fiind aleasă în direct, în urma voturilor telespectatorilor. În acea seară s-a dat o luptă strânsă cu o altă concurentă apreciată de public, Theo Rose. Cea mai stilată celebritate de la noi a câștigat marele premiu în valoare de 100.000 de lei.

„Nu eram înțeleasă, da, se știa despre mine că sunt diferită, lumea nu aprecia, nu s-ar fi îmbrăcat ca mine. (…) Totuși, a fost atât de mult timp în care am reușit să arăt și latura aia umană, că se credea că sunt rece, arogantă, că nu am o poveste, că nu am nimic de spus. Nici până acum nu știu ce am reușit să arăt acolo de oamenii au empatizat cu mine și m-au plăcut așa cum sunt”, a spus artista la podcast.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

