Revin pe marele ecran regizori precum Quentin Tarantino, Martin Scorsese, James Cameron sau frații Russo, deci putem să aplaudăm de pe-acum. Hai să vedem pentru ce merită să ne rezervăm bilete la cinema în 2019.

Glass ( 18 ianuarie )

Controversatul și inconstantul M. Night Shyamalan pare că a revenit pe drumul bun. Thriller-ul „Split” (2016) ne-a lăsat mască în scena post-generic, când a dezvăluit că monstrul cu 24 de personalități jucat de James McAvoy trăiește în același univers ca indestructibilul David Dunn (Bruce Willis) și geniul criminal Mr. Glass (Samuel L. Jackson) din „Unbreakable” (2000). Acum, Shyamalan va încrucișa poveștile celor trei într-o promițătoare dramă-thriller cu supereroi, care mizează mai mult pe analiză psihologică decât pe efecte speciale.

The House That Jack Built ( 18 ianuarie )

Danezul Lars von Trier a șocat publicul de la Cannes primăvara asta, la o vizionare specială a noului său film. Mulți și-au părăsit locurile în timpul proiecției, pe motiv că „The House that Jack Built” e dezgustător, chinuitor, vomitiv, imposibil de urmărit. Firește, reacții de genul ăsta îți stârnesc automat curiozitatea; vrei să-l vezi doar ca să afli dacă e într-adevăr așa înfiorător cum se spune.

Filmul îl urmărește pe Jack (Matt Dillon), un criminal în serie care teroriza SUA prin anii ’70. Explorând mintea lui bolnavă, aflăm că tratează fiecare crimă ca pe o operă de artă. Pe măsură ce poliția strânge indicii cu privire la identitatea făptașului, Jack pregătește minuțios o capodoperă criminală nemaivăzută. Nu orice stomac poate digera Horror-ul ăsta, deci gândește-te bine înainte să-ți iei bilet!

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ( 26 ianuarie )

Zac Efron în rolul lui Ted Bundy (Foto: Twitter/@ZacEfron)

Continuăm cu un alt psihopat, dar – din păcate – povestea asta e una reală. Carismaticul Zac Efron se metamorfozează în Ted Bundy, unul dintre cei mai renumiți și odioși criminali în serie din toate timpurile. Filmul biografic trece în revistă toate mârșăviile necrofilului din perspectiva naivei sale iubite, Elizabeth Kloepfer (Lily Collins), care a refuzat ani întregi să accepte adevărul despre Bundy. Ne așteaptă o poveste tulburătoare și fascinantă în egală măsură.

„Extremely Wicked…” debutează la Festivalul de Film Sundance (SUA) pe 26 ianuarie, dar încă nu s-a anunțat data premierei în cinematografele românești.

Alita: Battle Angel ( 15 februarie )

James Cameron, omul recordurilor la Hollywood, are în palmares cele mai de succes financiar filme din istorie: „Avatar” și „Titanic”. Acum, speră să completeze podiumul cu un nou proiect ambițios care împinge efectele speciale dincolo de limite. Bazat pe o serie manga, „Alita” ne transpune în secolul XXVI, pe un Pământ răvășit de războaie, dar mai avansat tehnologic ca niciodată.

Alita (Rosa Salazar) e un cyborg amnezic care descoperă că stăpânește instinctiv o complexă tehnică de arte marțiale. Total nedumerită, fata pornește într-o călătorie de autodescoperire care se dovedește a fi extrem de periculoasă: cineva nu vrea ca eroina să ajungă la adevăr.

Captain Marvel ( 8 martie )

Universul MARVEL își va atinge apogeul pe 8 martie, când facem cunoștință cu cel mai puternic personaj al său de până acum. Revizităm anii ’90, când un pilot din Forțele Aeriene pe nume Carol Danvers (Brie Larson) e prins în miezul unui conflict dintre două specii extraterestre rivale. Încă nu știm exact cum, dar Carol dobândește superputeri și își asumă identitatea Captain Marvel.

Revenită pe Pământ, eroina descoperă că nu-și amintește mai nimic din propriul trecut. Din trailer deducem că cineva s-a jucat cu memoria ei, poate implantându-i în creier o întreagă viață falsă, pe modelul Matrix. Începe vânătoarea de răspunsuri, cu ajutorul unui tânăr Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Shazam! ( 5 aprilie )

Și giganții benzilor desenate din tabăra rivală, DC, ne entuziasmează cu un proiect nou. Mai mult comedie decât acțiune, „Shazam!” e povestea lui Billy Batson, un adolescent orfan care se trezește într-o bună zi chemat în bârlogul unui vrăjitor misterios. Așa, spontan. Protagonistul e înzestrat cu puterea de a se transforma într-un fel de Superman ori de câte ori strigă mantra „Shazam!”.

Îl vom urmări pe Billy învățând nu doar să fie un supererou responsabil, ci și să se comporte ca un adult matur. Doar în primul caz are șanse reale de reușită. Ni se promite distracție non-stop în compania simpaticului Zachary Levi, care interpretează un copil blocat în corpul unui tip de 30 și ceva de ani. Amintește-ți cât ai râs la comedia „Big”, cu Tom Hanks, și așteaptă-te la ceva similar.

Pet Sematary ( 5 aprilie )

Se spune că însuși regele literaturii de groază, Stephen King, a scris „Cimitirul Animalelor” tremurând de frică. Noul film bazat pe capodopera lui ar trebui să-i inducă aceeași stare.

După ce motanul familiei e călcat de o mașină, Louis Creed (Jason Clarke) îl îngroapă în cimitirul de animale din apropierea casei. A doua zi, motanul revine ca prin minune în pragul ușii. Poate că „minune” nu-i cel mai potrivit cuvânt, având în vedere că felina duhnește acum a cadavru și e cât se poate de bizară. Descoperim astfel că Cimitirul Animalelor e, practic, o fabrică de zombi. E doar o chestiune de timp până când va fi îngropat acolo și un om.

Hellboy ( 12 aprilie )

„Hellboy” e un nume extrem de îndrăgit în rândul cinefililor, deci trecerea francizei printr-un reboot, cu alt actor în rolul titular, a fost o decizie riscantă. Dar când s-a aflat că David Harbour e cel care interpretează noua versiune a diavolului supererou, Internetul a răsuflat ușurat. Chiar s-a bucurat.

Prins între două lumi (cea umană și cea supranaturală), Hellboy luptă împotriva unei vrăjitoare medievale (Milla Jovovich) care vrea să aducă Apocalipsa. În ciuda înfățișării sale care nu inspiră decât flăcări eterne, eroul vrea să evite asta cu orice preț.

Avengers: Endgame ( 3 mai )

E finalul unei ere. Președintele MARVEL, Kevin Feige, ne-a avertizat că „Endgame” marchează sfârșitul universului MCU așa cum îl știm. Chiar dacă acesta va continua sub o altă formă, cu alți eroi și noi aventuri, pe 3 mai ne luăm adio de la Răzbunătorii care fac legea pe marele ecran de 10 ani încoace.

Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) și restul echipei trebuie să găsească un mod de a anula tot răul făcut de Thanos (Josh Brolin) în „Infinity War'. După cum sugerează pozele din culise, sunt șanse mari ca Avengerii să călătorească în trecut pentru a repune pe picioare prezentul.

Rocketman ( 17 mai )

Anul ăsta ne-am reîndrăgostit de Freddie Mercury și de hit-urile trupei Queen în biopicul „Bohemian Rhapsody”. În 2019, e rândul extravagantului Elton John să revină în lumina reflectoarelor.

Interpretat de Taron Egerton, artistul englez va crește sub ochii noștri pornind de la vârsta de 11 ani, când a fost admis la Academia Regală de Muzică. Răsfoim toate momentele definitorii ale carierei sale, atât de pe scenă, cât și din culisele ei. Filmul e interzis minorilor, ceea ce-i dă undă verde să exploreze în detaliu aspecte precum dependența de droguri sau relațiile intime ale lui Elton John cu alți bărbați.

„Rocketman” ajunge pe 17 mai în SUA, dar data premierei în România rămâne deocamdată un mister.

Once Upon a Time in Hollywood ( 9 august )

Brad Pitt și Leonardo DiCaprio (Foto: Sony Pictures Releasing)

Quentin Tarantino nu dezamăgește niciodată, deci fii sigur că vom avea parte de o nouă experiență memorabilă! Pornim la drum alături de un actor de televiziune (Leonardo DiCaprio) și dublura sa pentru cascadorii (Brad Pitt), pereche care nu-și mai găsește locul în industria filmului. Cei doi aleargă după faimă într-o vreme în care Los Angeles-ul tremura de frică numai la auzul numelui Charles Manson (Damon Herriman) sau al „familiei” sale de ucigași. Totuși, regizorul a spus în repetate rânduri că filmul nu se va axa pe clanul Manson, ci acesta va fi doar un fragment al mozaicului.

Din distribuție mai fac parte Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Margot Robbie și Dakota Fanning.

IT: Chapter Two ( 6 septembrie )

Bill Skarsgård în rolul lui Pennywise (Foto: Warner Bros. Pictures)

Tot o adaptare după creația lui Stephen King, „IT: Chapter Two” e a doua jumătate a poveștii începute la cinema toamna trecută. Primul film a doborât toate recordurile posibile, devenind – printre altele – cel mai de succes Horror al tuturor timpurilor. Un titlu meritat.

La 27 de ani după înfruntarea cu Pennywise (Bill Skarsgård), membrii așa-numitului „Club al Rataților” se trezesc din nou bântuiți de clovnul demonic. Se pare că nu îl învinseseră cu adevărat în copilărie, ci doar îl împinseseră într-o stare de hibernare. Asta e ultima lor ocazie să pună capăt blestemului – dac-o dau în bară, Pennywise va continua să se trezească din 27 în 27 de ani pentru a se hrăni din fricile generațiilor viitoare.

Joker ( 4 octombrie )

Foto: Warner Bros. Pictures

Dezamăgiți de rezultatele propriului univers cinematografic, DC au hotărât să-și încerce norocul și cu filme plasate în afara lui. „Joker” va povesti originile celebrului clovn terorist, inamic de moarte al lui Batman, pornind de la eșecul său în domeniul comediei stand-up. Decepția profesională și cruzimea societății îl vor modela pe Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) într-un psihopat anarhist însetat de răzbunare. Dacă nu a reușit să-i distreze pe alții, măcar să râdă el.

STAR WARS: Episodul IX ( 20 decembrie )

Rey (Daisy Ridley) și Kylo Ren (Adam Driver) / Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures

Ne întoarcem în acea galaxie foarte, foarte îndepărtată ca să încheiem noua trilogie controversată marca Disney. Cu J.J. Abrams în scaunul regizoral, Episodul IX va pune capăt conflictului dintre sinistrul Ordin Întâi și bravele forțe ale Rezistenței.

După ce a prins din mers cam ce înseamnă Forța și cum trebuie folosită, tânăra Rey (Daisy Ridley) se pregătește de un ultim duel cu Kylo Ren (Adam Driver). Conform tradiției, probabil că soarta galaxiei va depinde în cele din urmă de îndemânarea ei cu sabia-laser.

The Irishman

Robert de Niro în timpul filmărilor pentru „The Irishman” (Foto: Backgrid / ARIS, via hepta.ro)

În 2019 îți vei aminti de ce merită să ai abonament la Netflix. Nu știm precis când, dar regizorul Martin Scorsese ne pregătește o nouă capodoperă în stilul clasicului „Goodfellas”. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci și Harvey Keitel revin în violenta lume a gangsterilor pentru o poveste autobiografică. Vizualizăm mărturiile unui mafiot care-și povestește cu lux de amănunte implicarea în asasinarea sindicalistului Jimmy Hoffa, un mister celebru care nu a fost niciodată elucidat. Poate vine acum Scorsese cu o teorie nouă care schimbă tot ce știam despre caz!

Mențiuni onorabile: „Godzilla: King of the Monsters” (31 mai), „X-Men: Dark Phoenix” (7 iunie), „Toy Story 4” (28 iunie), „Spider-Man: Far from Home” (5 iulie), „The Lion King” (19 iulie), „Frozen 2” (22 noiembrie), „Jumanji 2” (13 decembrie).