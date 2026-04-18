Generalul Frederic Vansina a acordat un amplu interviu pentru Le Soir în ajunul conferinței „țărilor non-beligerante”, organizată joi de Franța și Regatul Unit pentru a găsi o cale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz după încheierea ostilităților din Orientul Mijlociu.

Interviul acoperă războaiele în curs, tensiunile geopolitice, relația transatlantică sub administrația Trump și provocările cu care se confruntă armatele europene pe fondul amenințării ruse.

Generalul Vansina avertizează că perioada care urmează este mult mai imprevizibilă și mai periculoasă, „cu toată lumea înarmându-se până în dinți”. În opinia sa, autonomia strategică europeană este posibilă, dar în cadrul NATO, nu în cadrul UE.

Războiul din Ucraina trebuie să rămână principala preocupare a europenilor

În timp ce mare parte din atenția lumii este îndreptată spre războiul din Orientul Mijlociu, generalul belgian atrage atenția că „obiectivul principal” al europenilor trebuie să rămână „războiul din Ucraina”.

Deși războiul din Ucraina pare a fi într-un impas, situația nu este liniștitoare. Kremlinul menține încă „între 650.000 și 700.000 de militari experimentați”, susținuți de o „economie de război funcțională” și o propagandă „beligerantă și ofensivă”.

Kremlinul cere „revenirea la granițele din 1997 – adică toată Europa Centrală în afara NATO. Tocmai au recunoscut «Republica Populară Narva» în Estonia. Iar (liderul autocrat rus – n.r.) Vladimir Putin și-a declarat deja public ambiția de a construi o armată de 1,5 milioane de oameni”, semnalează generalul belgian.

Europa trebuie să fie capabilă până în 2030, ca să descurajeze un atac din partea Rusiei

El spune că nu se așteaptă la un atac rusesc „în seara asta, mâine, poimâine, peste o lună sau chiar peste un an”. „Dar nu trebuie să ne amăgim. Odată ce acest conflict din Ucraina se va termina, va trebui să fim suficient de puternici în Europa pentru a-i descuraja pe ruși”, adaugă el.

„Nu vreau să sperii populația. Rușii nu ne vor ataca iminent în viitorul apropiat. Dar nu trebuie să ne amăgim: trecem prin cea mai instabilă perioadă de la sfârșitul Războiului Rece. Este mult mai imprevizibilă, periculoasă, toată lumea se înarmează până în dinți”, insistă acest fost pilot de vânătoare promovat în vârful ierarhiei militare belgiene în vara anului 2024.

Generalul Vansina observă că toate acestea se întâmplă pe fondul unei relații transatlantice puse la grea încercare sub a doua administrație a președintelui american Donald Trump. În opinia sa, anul 2030 va fi „dificil” pentru Europa, iar Europa trebuie să se reînarmeze și să-și dobândească autonomia strategică pentru a descuraja Rusia.

„Până în 2030, dacă vom continua pe traiectoria actuală, vom fi mult mai puternici decât suntem astăzi. Și cred că această autonomie strategică (europeană) este realizabilă până în 2035, dacă bugetele continuă să crească. (…) Mai avem mult de lucru. Facem progrese, dar este nevoie de timp. Industria de apărare trebuie să-și facă și ea partea. Și cu toții putem vedea că această industrie din Europa se dezvoltă mult prea lent”, subliniază el.

„2030 va fi o perioadă dificilă pentru Europa. Până atunci, războiul din Ucraina, sperăm, se va fi terminat. Rusia va fi încă acolo cu armata sa de 650.000 până la 700.000 de soldați experimentați. Așadar, în 2030, trebuie să-i putem spune lui Vladimir Putin că, chiar și fără americani, nu va câștiga războiul împotriva Europei. Mai avem câțiva ani în față. Datorită curajului și sângelui ucrainenilor, care ne cumpără acest timp. De aceea îi susținem atât de puternic”, insistă generalul.

Apel la o autonomie strategică europeană în cadrul NATO

Șeful Statului Major al Belgiei crede că retragerea americană din Europa va continua, în vederea axării Statelor Unite pe alte „centre de greutate”. El pledează însă pe o retragere „controlată”, astfel încât „de fiecare dată când elementele cheie sunt retrase, o capacitate europeană să fie gata să preia controlul”.

În ceea ce privește autonomia strategică europeană, el o vede prinzând contur „în cadrul NATO”, nu al UE.

„Pentru că structurile (…) care ne permit să operăm într-un mod coordonat cu resursele noastre terestre, navale, aeriene, cibernetice, spațiale și alte resurse (…) se bazează pe procedurile NATO. Și dacă pierdem acest lucru, ajungem să avem ceea ce vedem astăzi: în estul Mediteranei, există un grup de atac în jurul portavionului francez Charles de Gaulle, există nave britanice, există nave din multe țări, dar acestea nu comunică. Aproape că am avut un incident de foc prietenesc între un Rafale francez și o aeronavă israeliană. Am avut un avion kuweitian care a doborât trei avioane F-15 americane! Acesta este rezultatul lipsei de comandă, control și previziune cu privire la ceea ce face cealaltă parte”, conchide generalul Frank Vansina.

