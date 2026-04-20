Traian Berbeceanu o roagă pe Diana Șoșoacă să mai deblocheze și mâine Strâmtoarea Ormuz: „Pe la 10, să fac și eu plinul”

„Doamna Șoșoacă vă rog să deblocați și mâine strâmtoarea, pe la 10, vreau să fac și eu plinul.”, a scris Traian Berbeceanu pe Facebook, duminică, 19 aprilie.

Replica vine după ce Diana Șoșoacă a afirmat că, în urma discuțiilor de la Adunarea Interparlamentară de la Istanbul, vineri, 17 aprilie, la o întâlnire de lucru desfășurată între europarlamentari și delegația Dumei de Stat a Federației Ruse, „Strâmtoarea Hormuz a fost deschisă”, mesaj transmis într-o postare în care s-a referit la sine la persoana a treia.

„În urma discuțiilor în cadrul adunării interparlamentare de la Istanbul, Turcia, la care am participat activ, strâmtoarea Hormuz a fost deschisă. România a avut un singur reprezentant, Diana Iovanovici-Șoșoacă, Bolojane, scade prețul la benzină și refă rezerva strategică a României, că nu m-am luptat degeaba.”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook.

Ulterior, aceasta a revenit cu noi declarații critice la adresa Guvernului, susținând că „nu există niciun motiv pentru care benzina să coste mai mult de 7 lei”.

„Bolojaneeee, nu mai fura banii românilor! Scade prețul la combustibil! Nu ai niciun motiv să fie nici măcar 7 lei. Furi la acciză. Suntem producători de combustibil. Baaa, tu ar trebui să acționezi în beneficiul României, nu al străinilor!”, a mai transmis Șoșoacă.

Afirmațiile europarlamentarei au fost făcute în contextul discuțiilor internaționale privind Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru transportul petrolului, subiect intens dezbătut la nivel global în ultima perioadă.

Vineri, Iranul anunțase deschiderea Strâmtorii Ormuz, însă sâmbătă a revenit asupra deciziei, reintroducând restricţii, după ce SUA au declarat că nu vor pune capăt blocadei asupra transportului maritim legat de Iran.