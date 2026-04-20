Aceste titluri iconice evidențiază succesul global al industriei jocurilor, dar și schimbările în modelele de distribuție și preferințele publicului.

Tetris: Cel mai bine vândut joc sau o categorie aparte?

Lansat în 1984, Tetris rămâne un fenomen cultural și comercial, cu peste 520 de milioane de copii vândute. Totuși, poziția sa de lider este contestată, deoarece succesul său se bazează pe multiple versiuni lansate pe zeci de platforme.

Dacă fiecare variantă ar fi numărată separat, Minecraft ar prelua coroana celui mai bine vândut joc dintr-o singură lansare.

„Tetris este adesea considerat cel mai bine vândut joc video din toate timpurile, dar acest titlu depinde de modul în care sunt contorizate versiunile sale multiple”, explică analiștii citați de publicația care a realizat topul.

Minecraft: Definitoriu pentru era modernă a gamingului

Minecraft, lansat în 2009 de Mojang Studios, a devenit un simbol al creativității și comunității globale. Jocul, care permite utilizatorilor să construiască, să exploreze și să interacționeze, a depășit 350 de milioane de copii vândute la nivel mondial.

Achiziționat de Microsoft în 2014 pentru 2,5 miliarde de dolari, Minecraft a continuat să crească în popularitate, culminând cu lansarea unui film adaptat, „A Minecraft Movie”, în 2025, care a generat încasări de peste 960 de milioane de dolari la box office.

Grand Theft Auto 5: Succesul record al Rockstar Games

Lansat în 2013, Grand Theft Auto 5 a stabilit un record impresionant: vânzări de peste un miliard de dolari în primele trei zile, devenind produsul de divertisment care a atins cel mai rapid acest prag, în istorie. Aici sunt puse la socoteală și albume de muzică sau filme.

Până în 2026, jocul a înregistrat peste 225 de milioane de copii vândute, depășind titluri emblematice precum Wii Sports (83 de milioane).

Nerăbdarea pentru lansarea următorului capitol din serie, Grand Theft Auto 6, a atins cote maxime, cu ziua cea mare programată pentru noiembrie 2026. Puține jocuri lansate după Grand Theft Auto V au reușit să egaleze succesul său comercial.

Un alt titlu Rockstar, Red Dead Redemption 2, a vândut 82 de milioane de copii, devansând alte jocuri populare precum Mario Kart 8 Deluxe (79 de milioane) și The Elder Scrolls V: Skyrim (60 de milioane).

O industrie în continuă transformare

Deși jocurile video au o istorie de câteva decenii, majoritatea titlurilor din top au apărut după 2010, reflectând tranziția către distribuția digitală, actualizările live-service și comunitățile globale de jucători.

Succesul unor jocuri precum Minecraft sau GTA 5 subliniază diversitatea modelelor de afaceri și a platformelor care domină industria modernă a jocurilor video.

În plus, aceste titluri nu sunt doar produse comerciale, ci și repere culturale care au influențat generații de gameri și au redefinit divertismentul digital.

