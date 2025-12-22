Ministrul Educației, Daniel David, a aprobat programele școlare pentru clasa a IX-a. Excepție: Limba și literatura română, o programă intens dezbătută și care a atras o mulțime de critici. Multe voci din sistem spun că elevii s-ar plictisi să citească din cronicari, în timp ce alții consideră abordarea istorică a literaturii esențială. Ministrul a anunțat că are nevoie de încă o săptămână pentru a integra noile propuneri.

Aproape 1.000 de imprimate cumpărate pentru școlile din Sibiu, cu fonduri europene, stau nefolosite de mai bine de un an. Motivul? Primăria, pentru a nu pierde garanția echipamentelor, ar trebui să cumpere tonere originale, însă acestea costă mai mult decât imprimatele în sine. În această situație se regăsesc 50 de școli din localitate.

Federația Sindicală Hermes a depus o plângere penală împotriva ministrului Educației, Daniel David, pe care îl acuză de infracțiuni în formă continuată. Sindicaliștii spun că că ministrul nu a corelat salariile din cercetare cu cele din învățământul superior, deși există o lege în acest sens. Potrivit federației, Daniel David a ignorat deliberat legislația. El este acuzat de discriminarea a mii de angajați din domeniu.

Numărul de elevi care învață în regim simultan a crescut în acest an școlar cu aproape 8%, potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației. Situația creată este un efect direct al legii Bolojan prin care s-a decis creșterea numărului de elevi dintr-o clasă, dar și comasarea școlilor. Asta, în condițiile în care premierul declara că acest sistem de predare trebuie să dispară. Învățământul simultan aduce împreună elevi de vârste diferite care învață în aceeași clasă, cu același profesor.

Victoria Beckham a mărturisit în cadrul unui podcast că suferă de discalculie, o tulburare de înțelegere a anumitor concepte matematice de bază: adunări, scăderi, înmulțiri sau alte calcule simple. Vedeta a povestit că, pe vremea când era elevă, era considerată, din acest motiv, înceată la minte. Însă, în realitate, nu era vorba despre asta. Victoria suferea de o afecțiune pe care abia la maturitate a reușit să o înțeleagă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE