A mers gratis pe autostrăzi de 51 de ori, timp de 14 luni

Un italian în vârstă de aproximativ 50 de ani, din orașul La Spezia, regiunea Liguria, a ajuns în fața instanței după ce a reușit să circule gratuit pe autostrăzile din Liguria, Toscana și Emilia-Romagna, folosind o metodă ingenioasă, dar ilegală.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a trecut de 51 de ori prin porțile de taxare fără să plătească, provocând un prejudiciu total de 2.200 de euro companiei Autostrade.

Cazul s-a încheiat însă în instanță, după ce acesta a fost identificat de poliția rutieră, scrie la Repubblica.

Cum funcționa schema

Bărbatul folosea bilete demagnetizate, astfel încât nu mai era înregistrat punctul de intrare pe autostradă.

În lipsa acestei informații, sistemul nu putea calcula corect taxa de drum, iar șoferul plătea fie o sumă minimă, fie deloc. Călătoriile pe gratis au continuat timp de 14 luni, între 2021 și 2022, iar unele trasee parcurse aveau și sute de kilometri, au stabilit anchetatorii.

Șoferul italian a fost prins și a rămas fără mașină

Împotriva sa, compania Autostrade a depus plângere la poliția rutieră din Genova, motiv pentru care procesul a fost judecat la Tribunalul din Genova.

Bărbatul a fost acuzat de înșelăciune, iar autoturismul său, Fiat Panda, a fost confiscat temporar în timpul anchetei. În cele din urmă, după ce a achitat integral suma datorată, infracțiunea a fost considerată stinsă, conform legislației italiene. Autoturismul i-a fost returnat, iar cazul a fost închis din punct de vedere penal.

Un caz asemănător a avut loc în Franța, în urmă cu mai mulți ani, când un șofer român a reușit să treacă de 91 de ori cu TIR-ul pe care îl conducea prin puncte de taxare de pe autostradă, dar a evitat de fiecare dată să plătească taxa. Românului i-a fost confiscat camionul, iar el a fost reținut și condamnat.

