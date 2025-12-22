O școală ar plăti 25.000 de lei pe an doar pentru consumabile

Primăria Sibiu a cumpărat 945 de imprimante laser cu fonduri europene prin PNRR, destinate sălilor de clasă și laboratoarelor de informatică. Aceste imprimante sunt performante, având funcții de tipărire, copiere și scanare, inclusiv conectare wireless de pe dispozitive mobile iOS sau Android.

În ciuda utilității lor, imprimantele nu pot fi folosite, deoarece costurile tonerelor sunt foarte mari. Unset de tonere costă mai mult decât imprimanta. „Au fost achiziționate 945 de imprimante multifuncționale cu 2,1 milioane de euro pentru 50 de unități de învățământ din Sibiu. În multe școli există o imprimantă la fiecare clasă. (…) Atât timp cât ele sunt în garanție, școlile sunt obligate să folosească tonere originale, care sunt foarte scumpe. Un set costă 3.200 lei, mai mult decât prețul imprimantei în sine care a fost 2.200 lei”, a declarat Diana Mureșan, consilier local.

Aceasta a adăugat că întreținerea anuală a unei imprimante costă aproximativ 850 de lei, ceea ce înseamnă că o școală cu 30 de imprimante ar avea nevoie de 25.000 lei anual pentru consumabile. În total, pentru toate cele 945 de imprimante, costurile ar depăși 3 milioane de lei pe an. „Multe școli nu au aceste sume”, a mai spus consiliera.

Consilier local: „Unele școli vor trage la sorți în ce clase vor cumpăra tonere”

Mureșan a criticat faptul că școlile nu au fost informate despre costurile de exploatare înainte de achiziție. „Părerea mea e că nu era nevoie de o imprimantă în fiecare clasă, fiindcă multe rămân bibelouri. Sunt în clase, dar nu sunt folosite. Și nu îmi e clar dacă există o soluție de remediere, în condițiile în care costul de exploatare nu a fost avut în vedere de la început. Trebuie să se analizeze achiziția centralizată de tonere la nivelul municipiului Sibiu. (…) Nu cred că fondurile europene trebuie atrase doar de dragul de a le atrage. E bine că am achiziționat imprimantele, dar poate nu era nevoie de așa multe. Unele școli s-au gândit să tragă la sorți în ce clase vor cumpăra tonere pentru că nu e buget pentru ele”, a precizat Diana Mureșan.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor. Foto: Libertatea

Reacții din partea autorităților: „Asta este situația”

Viceprimarul Mihai Onițiu a declarat că prețurile tonerelor nu sunt atât de mari cum s-a prezentat. „Am mers și eu prin școli, iar prețul de umplere este mult mai mic. Dar vom da un răspuns detaliat de la departamentul IT”.

Primarul Astrid Fodor a declarat că va fi realizată o analiză pentru identificarea unor soluții. Ea a subliniat că achizițiile s-au făcut conform cererilor școlilor. „Școlile au un management care are responsabilități. Noi nu intervenim peste ei, dacă aveau întrebări, le puteau adresa. Asta este situația”, a menționat primarul Sibiului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE