5 știri by Libertatea – Tech: Cele mai interesante gadgeturi pe care poți să le faci cadou de sărbători în 2025

Tot mai mulți români aleg gadgeturi smart de Crăciun. Prizele inteligente, becurile smart sau termostatele conectate la Wi-Fi se instalează ușor și pot fi controlate direct de pe telefon. Pe lângă confort, aceste device-uri ajută și la reducerea consumului de energie, un detaliu important în plină iarnă, mai ales în condițiile economice actuale.

Pentru cei mai pasionați de sport dintre noi, smartwatch-urile se află din nou printre cele mai dorite cadouri de Crăciun, și poți găsi chiar și multe oferte în această perioadă. Ele monitorizează pașii, somnul și pulsul și îi ajută pe utilizatori să fie mai activi. După mesele bogate de sărbători, tot mai mulți români aleg tehnologia care încurajează mișcarea și un stil de viață mai echilibrat.

Pentru cei care nu pot trăi fără muzica lor preferată, căștile wireless rămân una dintre cele mai sigure alegeri de Crăciun. Modelele cu anulare activă a zgomotului, adică acel ANC, sunt ideale pentru muncă, călătorii sau relaxare. Se conectează rapid la telefon și sunt potrivite pentru orice vârstă, de la tineri la adulți. În plus, parcă mai repede trece timpul dimineața, în metrou, cu o melodie numai bună să-ți începi ziua.

O altă categorie extrem de populară în ultima vreme sunt electrocasnicele mici și smart. Tehnologia ajunge tot mai des în bucătărie, mai ales de Crăciun. Air fryer-ele, aparatele de cafea inteligente sau cântarele smart sunt printre cele mai căutate gadgeturi. Sunt ușor de folosit și transformă gătitul într-o experiență mai rapidă și mai sănătoasă. Ele sunt potrivite mai ales pentru cei care nu au timp atât de mult de petrecut în bucătărie.

Nu trebuie să cheltuiești prea mulți bani pentru un cadou tech reușit. Bateriile externe cu încărcare rapidă, suporturile auto cu încărcare wireless sau cablurile multifuncționale sunt printre cele mai cumpărate accesorii de Crăciun, fiind practice și utile zi de zi. Sunt exact genul ăla de lucruri de care ai nevoie mai mereu și nu îți dai neapărat seama de asta.

