Alături de Paula Seling, au urcat pe scenă Fuego, Ionuț Fulea, Ducu Bertzi, Corul Anghelos, Corul Bărbătesc Cantus Domini, Angry Band, Camerata Chișinău, Ansamblul Folcloric Național Transilvania.

Ce a spus Paula Seling despre concertul ei de la Sala Palatului

„O seară cât o viață, în trăiri și visuri. Încă simt în piept lumina serii. A fost o seară în care timpul a stat în loc, iar colindele au devenit punți între vârstele vieții, între copilăria care ne începe și înțelepciunea la care visăm cu toții. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor care ați fost alături de mine: în public, în culise, în echipă. Fiecare dintre voi a pus câte o rază la această poveste.

Regizoarea spectacolului, Olga Cernei, a dăruit serii o viziune celestă, o respirație artistică rară, care a transformat scena într-o fereastră spre lumi mai înalte. Iar frumusețea vizuală a serii a prins viață și prin mâinile celor care au îmbrăcat povestea în ținute de scenă cu suflet și meșteșug. Familia Paulencu, doamnelor, sunteți minunate, m-ați copleșit cu bunătatea, eleganța și frumusețea inimilor voastre. Ați cusut, cu tandrețe și respect pentru tradiție, straiele în care am purtat colindul mai departe. Corina Coco m-a ghidat cu eleganța ei naturală să găsim împreună armonia fiecărui detaliu. Alina Bradu a creat o adevărată bucată de operă de artă, un fragment din frumusețea identității noastre. Haina este o bucată de viață, de istorie, căci e cusută din prăstila de la bunica, din fereastră.

Le mulțumesc artiștilor care au fost alături de mine pe scenă și au dăruit din luminile lor: Paul Surugiu – Fuego, Ducu Bertzi, Ionuț Fulea, Corul Anghelos, Corul Bărbătesc Cantus Domini, Angry Band, Camerata Chișinău – sub bagheta lui Sandu Rotaru, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Iuliana Maria Dragoș. Mulțumiri din inimă echipelor care au dat formă imaginii și mișcării spectacolului: Dvv Show – Vitalie Dubciuc, Butnaru Films – Ina Butnaru și Oleg Butnaru.

Iar în universul luminii, acolo unde emoția devine vizibilă, îi mulțumesc din inimă lui Iurie Budeșteanu, care a scris în aer, cu lumină, starea fiecărui moment. Mulțumesc, Cristian Șerban, pentru că îmi ești alături de 20 de ani. Le mulțumesc cu recunoștință lui Lucian, lui Ștefan. Recunoștință profundă pentru Alexandru Gorgos, omul meu drag, arhitectul cântecelor mele, producătorul meu muzical, care trăiește fiecare sunet cu o intensitate pe care doar sufletele rare o au”, a fost mesajul artistei după terminarea spectacolului de la Sala Palatului.

„Colindăm! Colindăm! Prin viață” a fost mai mult decât un concert: a fost un ritual al luminii, o amintire care nu se va stinge. O punte între ceea ce suntem și ceea ce putem deveni.

Ținutele de scenă, create din prăstila de la fereastra bunicii artistei

„În aceste imagini nu vedeți doar o ținută de scenă. Vedeți o poveste de familie. Haina pe care o port este construită dintr-o prăstilă cusută chiar de bunica mea, în Maramureș. Prăstila era o podoabă de fereastră, așezată sus, la geam, care aducea lumină și culoare în casă, mai ales în preajma sărbătorilor. Din aceeași prăstilă, lucrată de mâinile ei, au fost făcute catrința și brâul. Toate aceste piese, care cândva decorau casa bunicii, trăiesc astăzi împreună într-o haină întreagă, purtată pe scenă”, a transmis Paula Seling.

Totodată, despre această ținută unicat, talentata artistă a ținut să mai precizeze că pentru ea reprezintă „o fereastră deschisă spre copilărie”, aspect ce a dus-o cu gândul și sufletul la perioada de iarnă, unde petrecea, în tihnă, alături de familie.

„Pentru mine, această ținută este o fereastră deschisă spre copilărie, spre serile de iarnă cu foc în sobă, spre liniștea și frumusețea lucrurilor făcute cu răbdare și cu dragoste. De aceea am ales să o port în concert. Pentru că, dincolo de luminile scenei, rămânem mereu copiii unor case în care s-a țesut iubire. Mulțumesc, Alina Bradu”, a încheiat Paula Seling.

