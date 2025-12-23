Dronele se deplasau pe direcţia Reni şi Chilia, în contextul unor atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene.

Ministerul Apărării Naţionale a confirmat că nu au existat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, dar locuitorii din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi au primit mesaje de avertizare RO-Alert.

„În cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. La ora 1:10, sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia”, se arată în comunicatul MApN.

La ora 1:26, locuitorii din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi au fost avertizaţi prin mesaj RO-Alert. Radarele au detectat ulterior un alt grup de drone deplasându-se către portul Reni, iar explozii au fost raportate în Ucraina.

„Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 2.15”, se precizează în informarea MApN.

