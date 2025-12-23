Cum va fi vremea în săptămâna 22-28 decembrie 2025

Valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte, local, în regiunile extracarpatice, dar și ușor mai ridicate în cele intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a teritoriului, dar și deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 5-11 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 12-18 ianuarie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest se vor situa ușor sub mediile multianuale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

