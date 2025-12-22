Cercetătorii de la Universitatea din Malmö au dezvoltat Sound Screw, un șurub inovator cu arc încorporat. Acest produs promite să reducă zgomotul cu până la 50% în clădirile din lemn.

În comparație cu metodele tradiționale de izolare fonică, Sound Screw nu necesită lucrări ample sau unelte speciale. Testele de laborator au demonstrat că acest sistem poate diminua zgomotul cu până la nouă decibeli față de construcțiile standard.

Principalul avantaj al acestei inovații este aplicarea simplă – este suficient să înlocuiți șuruburile clasice la instalarea plăcilor de gips-carton sau a structurilor din lemn.

Pentru cei care se confruntă în continuare cu probleme de zgomot, există câteva alternative practice:

Placarea pereților cu lemn masiv poate reduce zgomotul cu până la 20 de decibeli. Plăcile de plută absorb eficient vibrațiile și zgomotul exterior. Vopselele cu microsfere ceramice creează o barieră de aer care reduce propagarea sunetului. Covorașele groase pot diminua zgomotul de impact provenit de la etajul inferior. Rafturile mari de la podea până la tavan formează o barieră fonică suplimentară. Garniturile acustice ale ușilor previn pătrunderea zgomotului prin deschideri.

Liniștea nu este un lux, ci o necesitate pentru o viață de calitate, un somn odihnitor și o sănătate mintală bună. Cu aceste soluții inteligente și accesibile, crearea unui cămin mai liniștit devine mai ușoară ca niciodată.

