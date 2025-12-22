Spălarea corectă a rufelor

Primul pas important începe chiar din momentul spălării. Experții recomandă să nu supraîncărcați mașina de spălat, permițând hainelor să se rotească liber în tambur. De asemenea, este esențial să scoateți rufele imediat după terminarea ciclului de spălare pentru a preveni formarea cutelor.

Alegerea programului potrivit

Un program universal nu este întotdeauna cea mai bună opțiune. Pentru majoritatea hainelor de zi cu zi, se recomandă un program delicat, cu temperatură scăzută și centrifugare redusă. Experții în îngrijirea țesăturilor subliniază că expunerea mai rară la temperaturi ridicate ajută la prevenirea cutelor și menține prospețimea materialului pentru mai mult timp.

Tehnici eficiente de uscare

După spălare, fiecare articol vestimentar trebuie agitat energic și netezit cu mâinile înainte de uscare. Se recomandă utilizarea suporturilor fără margini ascuțite și evitarea clemelor de rufe în zonele vizibile ale hainelor. Pentru articolele care nu necesită întindere, se recomandă așezarea imediată pe umerașe.

Un truc simplu cu gheață pentru mai puține cute

Un truc interesant pentru cei care folosesc uscătorul de rufe este introducerea a 2-3 cuburi de gheață în ultimele 15-20 de minute ale ciclului. Acest lucru creează un abur ușor care ajută la netezirea materialului.

Economisirea energiei

Reducerea timpului de călcare nu doar economisește timp, ci și energie electrică. Un fier de călcat consumă aproximativ 1,26 kWh pe oră, în timp ce uscătorul de rufe reprezintă în medie 7% din factura de energie electrică a unei gospodării.

Soluții alternative de netezire

În lipsa timpului pentru călcat, se poate folosi o pernă obișnuită pentru a netezi hainele. Așezarea unui tricou sau a unei cămăși subțiri pe o pernă de dimensiuni potrivite și întinderea cu grijă a pliurilor poate oferi rezultate surprinzător de bune.

O altă metodă eficientă este utilizarea unui spray pentru netezire, care poate fi cumpărat gata preparat sau realizat acasă dintr-un amestec de apă, puțin balsam de rufe și oțet. Este important să se folosească acest amestec doar pe țesături rezistente la culoare și potrivite pentru spălare.

Depozitarea corectă

Ultimul pas în prevenirea cutelor este depozitarea inteligentă a hainelor. Se recomandă agățarea hainelor pe umerașe în loc de stivuire. Pentru articolele care nu pot fi agățate, se sugerează rularea ușoară sau împăturirea în trei părți, evitând presarea cu greutăți mari.

