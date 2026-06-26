Care au fost rezultatele la Evaluarea Națională 2025

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de testare a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere, calculată pe baza rezultatelor obținute în acest cadru formal, constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2025 au aratat o creștere semnificativă față de anii precedenți. Din cei 159.229 de elevi înscriși, s-au prezentat la toate probele 152.235, ceea ce înseamnă o rată de participare de 95,6%. Dintre aceștia, 126.617 elevi, adică 83,2%, au obținut medii peste 5, procent care marchează una dintre cele mai bune performanțe din ultimii ani.

În același timp, 25.618 candidați (16,8%) au încheiat examenul cu medii sub 5. Un total de 85 de elevi au reușit performanța maximă, obținând media 10.

Pe discipline, cele mai bune rezultate s-au înregistrat la Limba și literatura maternă, unde 92,3% dintre candidați au luat note peste 5. La Limba și literatura română, procentul notelor peste 5 a fost de 86,5%, iar la Matematică de 76,3%, ceea ce confirmă că această probă rămâne cea mai dificilă pentru elevi.

În ceea ce privește notele maxime, 489 de elevi au obținut 10 la Limba română, iar 976 la Matematică.

Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate la Evaluarea Națională 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00.

Elevii află notele obținute la probele susținute și își pot face o primă imagine asupra șanselor de admitere la liceu. Rezultatele inițiale sunt importante, deoarece pot fi urmate de contestații, în cazul în care candidații consideră că lucrarea lor merită o reevaluare. Tot în această zi începe și procesul de vizualizare a lucrărilor.

Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026

După afișarea rezultatelor inițiale, elevii vor putea depune contestații începând chiar din 1 iulie, în intervalul orar 14:00-18:00, iar procesul va continua și în zilele de 2 și 3 iulie.

În această etapă, candidații au posibilitatea să solicite recorectarea lucrărilor, dacă apreciază că nota primită nu reflectă nivelul real al performanței lor.

Rezultatele finale, după soluționarea tuturor contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie 2026, acestea fiind cele care stabilesc ierarhia pentru admiterea la liceu.

Calendar Evaluare Națională 2026:

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă;

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00);

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor și vizualizarea lucrărilor la Evaluare Națională 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”, după caz.

Candidatul și părinții/reprezentanții legali pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil, după afișarea rezultatelor inițiale.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ. Rezultatele examenului de Evaluare Națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Dacă doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați, folosind, în ordinea următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor V-VIII

nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale,

nota obținută la proba de Matematică, în cadrul Evaluării Naționale

nota obținută la proba de limbă maternă (dacă este cazul).

În situația în care toate mediile sunt egale, candidații vor fi declarați admiși la aceeași unitate școlară.

Calendar admitere liceu 2026

Una dintre cele mai importante etape începe după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională. În perioada 13-21 iulie 2026, elevii și părinții, împreună cu diriginții, completează fișele de înscriere cu opțiunile pentru licee și specializări. Este etapa decisivă în care ordinea opțiunilor poate influența direct repartizarea computerizată.

Pe 22 iulie 2026 are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat. În această zi, elevii află liceul la care au fost admiși, în funcție de media de admitere, opțiunile completate și locurile disponibile. Este practic momentul care stabilește traseul educațional pentru următorii patru ani.

După repartizare, între 23 și 28 iulie 2026, candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la liceul unde au fost repartizați. Această etapă este obligatorie pentru confirmarea locului. Neprezentarea în termen poate duce la pierderea locului obținut.

A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Vezi calendarul complet pentru admiterea la liceu în 2026-2027:

Cum se completează fișa de admitere la liceu în 2026

Completarea fișei de admitere la liceu este unul dintre cei mai importanți pași după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională. De această etapă depinde repartizarea computerizată, așa că elevii și părinții trebuie să fie foarte atenți la ordinea opțiunilor și la codurile completate.

Pe fișa de înscriere se completează datele personale ale candidatului, precum numele, prenumele, CNP-ul, școala de proveniență și media de admitere. Cea mai importantă parte este însă lista de opțiuni, aici se trec codurile liceelor și specializărilor dorite, în ordinea exactă a preferințelor.

Prima opțiune trebuie să fie liceul și specializarea pe care elevul și le dorește cel mai mult, chiar dacă media este la limită. Sistemul repartizează elevii strict în ordinea mediilor, iar pentru fiecare candidat verifică opțiunile de sus în jos.

Specialiștii recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni. O listă scurtă crește riscul de a rămâne nerepartizat, în timp ce o listă mai lungă oferă mai multe șanse. Important este ca toate opțiunile să fie licee și specializări pe care elevul ar accepta să le urmeze.

După completare, fișa este introdusă în sistem și tipărită pentru verificare. Elevii și părinții trebuie să controleze cu mare atenție toate datele, media, codurile și ordinea opțiunilor. Orice greșeală poate duce la o repartizare nedorită, iar după validare nu mai pot fi făcute modificări.

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