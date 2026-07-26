De-a lungul anilor, a fost un oaspete frecvent al Grand Hotel, care a inspirat decorul romanului „Teritoriile fermecate” din 1936, scris de Henryk Worcell, fost chelner al hotelului. La câțiva pași, la cafeneaua Jama Michalika, s-au adunat cercurile boeme, iar aici a luat naștere primul cabaret literar din Polonia, notează National Geographic.

Librării istorice din secolul al XVII-lea și cafenele boeme

Punctul de pornire pentru explorarea literară a orașului este Rynek Główny, piața centrală din Orașul Vechi, unde în anul 1610 s-a deschis una dintre primele librării din Europa. Astăzi, tradiția comerțului de carte este menținută în viață de librăria Empik, amenajată cu rafturi sculptate din lemn și o boltă pictată cu portretele celor mai faimoși autori cracovieni.

Pentru pasionații de antichități, librăria Rara Avis reprezintă o adevărată comoară. Deși secțiunea cu titluri în limba engleză este restrânsă, subsolul clădirii adăpostește o colecție fascinantă de hărți vechi și manuscrise.

Trecând spre sudul centrului istoric ajungi în Kazimierz, vechiul cartier evreiesc. Aici, în clădirea unei foste sinagogi la care se ajunge printr-o curte interioară unde primăvara înfloresc vișinii, se află Księgarnia Austeria. Librăria pune la dispoziția vizitatorilor o selecție impresionantă de volume dedicate istoriei Cracoviei și culturii iudaice.

Pauzele de lectură se pot lua la De Revolutionibus Books, un spațiu hibrid aflat la câțiva pași distanță, care funcționează și ca cafenea de specialitate. Muzica lină redată de pe discuri de vinil și locurile de șezut încorporate direct în nișele bibliotecilor – la unele dintre ele ajungându-se doar cu scara – creează o atmosferă primitoare. O altă oprire excelentă este Massolit Books & Café, la vest de Orașul Vechi, unde poți savura o felie de prăjitură Red Velvet înainte de a răsfoi colecția bogată de traduceri din literatura poloneză.

Traseul memorialistic: Fabrica lui Schindler și amintirea laureaților Nobel

O pagină neagră din istoria orașului o constituie ocupația nazistă din perioada 1939-1945. Această etapă dramatică este documentată la Muzeul Fabricii de Email a lui Oskar Schindler, situat pe malul sudic al râului Vistula, vizavi de cartierul Kazimierz.

În centrul muzeului se află povestea administratorului german imortalizat mai întâi în romanul din 1982 al lui Thomas Keneally și adaptat ulterior de Steven Spielberg în celebrul film „Lista lui Schindler”. O instalație de artă emoționantă prezintă numele tuturor persoanelor de origine evreiască pe care Schindler le-a angajat pentru a le salva de la deportarea în lagărele de concentrare.

Parcul Planty, care înconjoară ca un inel verde întreaga cetate istorică, oferă posibilitatea unei plimbări relaxante. Băncile din parc sunt dotate cu plăcuțe memoriale dedicate autorilor legați de Cracovia, inclusiv laureatei Premiului Nobel din 1996, Wisława Szymborska, ale cărei poezii pot fi ascultate direct pe telefon prin scanarea unor coduri QR.

Castelul Wawel, legendara Hală a Postăvarilor și o tavernă mistică

Urmând aleile parcului ajungi la statuia Dragonului de pe Dealul Wawel, o figură emblematică din folclorul polonez, care scoate flăcări la fiecare câteva minute. Statuia se află chiar la baza Castelului Regal Wawel, o construcție renascentistă impunătoare ce își are originile în secolul al XVI-lea.

La fel de grandioasă este și Sukiennice (Hala Postăvarilor), o galerie acoperită de mari dimensiuni situată în Rynek Główny, unde standurile tradiționale vând și astăzi șaluri lucrate manual și bijuterii din chihlimbar. Pasionații de arhitectură nu trebuie să rateze nici sala bibliotecii din cadrul Muzeului Universității Jagiellone (Collegium Maius), instituție fondată în 1364, al cărei tavan boltit în stil gotic târziu este pictat asemenea unui cer înnorat.

Pentru iubitorii de literatură fantasy, o vizită la Cracovia se încheie perfect la Tawerna Wilczy Dół (Taverna Bârlogul Lupului). Ghidat de muzica medievală ce răsună discret, poți comanda o cupă de vin fiert condimentat și te poți așeza la o cină la lumina lumânărilor într-un spațiu subteran ce evocă atmosfera celebrei han „La Cavalu’ Răsturnat” (The Prancing Pony) din seria „Stăpânul Inelelor”.