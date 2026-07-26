Oana Țoiu: Drona doborâtă vineri la Padina, Buzău, este de tip Shaehd, folosită de Rusia împotriva Ucrainei

În mesajul publicat pe platforma X, ministrul Afacerilor Externe a transmis că aeronava militară românească a neutralizat o dronă în cursul dimineții: „O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.”

Oana Țoiu i-a felicitat pe militarii implicați în misiune pentru modul în care și-au îndeplinit atribuțiile: „Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.”

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că, potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei.

„Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a transmis Oana Țoiu.

Aceasta a adăugat că verificările privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în curs.

Ambasadorul Federației Ruse, convocat la MAE

Oana Țoiu a transmis că protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va avea la bază concluziile anchetelor. „Protestul diplomatic al României față de Federația Rusă se va baza pe aceste investigații”, a declarat ministrul Afacerilor Externe.

Ea a califiat drept inacceptabile încălcările repetate ale spațiului aerian românesc: „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri.”

În finalul mesajului, ministrul Afacerilor Externe a anunțat că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României. „În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a conchis Oana Țoiu.

De la 1 ianuarie și până la 26 iulie 2026, au avut loc 16 incidente în care au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. În trei dintre acestea, aparatele de zbor care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Primul a avut loc pe 24 iulie, în localitatea Padina din județul Buzău, al doilea pe 25 iulie, în Delta Dunării, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea, iar ultimul duminică, 26 iulie, în zona Sulina-Chilia.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Iosif_2025 26.07.2026, 12:53

Hai, am înțeles o dronă, am înțeles și două, dar cu trei drone în trei zile deja începe să miroasă a înscenare ca să se instaureze starea de urgență în România și să stăm cu Nicușor & Ilie Sărăcie până la sfârșitul veacurilor. Aruncă Zelensky la foc automat frisbee-uri peste graniță.

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