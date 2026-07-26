Verificările de teren și expertizele tehnice continuă într-un ritm alert pentru toate aparatele de zbor doborâte în ultimele ore, în timp ce instituțiile de securitate națională analizează dinamica fiecărei intruziuni în spațiul aerian.

Protest diplomatic fundamentat pe concluziile anchetei

Rezultatele investigației judiciare vor constitui baza directă a unei reacții ferme pe cale diplomatică din partea statului român. În urma confirmării originii aparatului de zbor, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj extrem de dur la adresa Moscovei, subliniind că România nu va tolera astfel de provocări la granița sa.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a declarat șeful statului.

De la 1 ianuarie și până la 26 iulie 2026, au fost 16 situații în care au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României.

Au fost trei situații în care dronele care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a avut loc pe 24 iulie, în localitatea Padina din județul Buzău, a doua pe 25 iulie, în Delta Dunării, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea, iar ultima duminică, 26 iulie, în zona Sulina-Chilia.

Drona de la Padina, Buzău, a explodat deasupra turmei păzite de ciobanul Lupu

În ziua de 24 iulie, locuitorii din Padina, județul Buzău, au observat pe cerul comunei mai multe avioane „zburând jos și dând roată”. „Noi am crezut întâi că se bat între ele”, explică un bărbat, pe care momentul când drona a fost lovită de rachetă l-a prins pe scară, se urca într-un copac, să taie o creangă care bate pe acoperiș.

După ce drona a fost doborâtă, tubul de rachetă a căzut unde păștea o turmă de oi. Ciobanul Lupu Călinescu s-a dus să vadă ce căzuse, a luat tubul și l-a cercetat. Cum polițiștii deja apăruseră în zonă, la intrarea în sat, Lupu le-a predat obiectul picat din cer, apoi și-a tras oile mai la o parte, să nu deranjeze căutările.

Sătenii l-au văzut pe cioban cu tubul sub braț și au adăugat detalii despre cum a sunat Lupu la 112, să alerteze autoritățile. „Nici măcar n-are telefon din ăla șmecher”, îl apără pe cioban șeful lui, Valerică al lui Zbârlitu, care lucrează cot la cot cu cei doi angajați, la muls oile. „Sunt ale oamenilor din sat, 340 de oi, noi doar le paștem, mulgem, facem brânza și ei vin și iau brânza la rând. Fiecare, câte oi are, atâta brânză și atâta urdă, știți cum e”, spune Valerică.

Drona a fost lovită chiar deasupra turmei lui Lupu. „Oile normal că s-au speriat. Câinii sunt mici, de întors oile. S-au speriat și ei puțin”. El, unul, afirmă că și-a ținut firea. „Am auzit bubuitura lângă mine. De speriat, nu mă sperii niciodată, nici de lup, nici de nimic! Nici de oameni, nici de nimic! Doar de Dumnezeu de Sus mi-e frică, atât. Nu de avioane, că-n avioane am fost și eu. N-am făcut armata, dar am umblat și eu cu așa ceva. Bubuitura a fost mai al dracu ca un tunet”.

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