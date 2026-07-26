Dronă doborâtă de un F-16 românesc deasupra Mării Negre

Radu Miruță a anunțat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că militarii români au intervenit pentru neutralizarea unei drone care a intrat ilegal în spațiul aerian al României.

„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

Potrivit acestuia, aeronava F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a intervenit duminică dimineață, după ce drona a fost detectată de sistemele radar ale ministerului Apărării Naționale.

„Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României”, a precizat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a explicat că drona a fost urmărită de sistemele de supraveghere înainte de a ajunge în spațiul aerian național.

„Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României”, a transmis acesta.

Radu Miruță: „Siguranța României nu se apără cu sloganuri”

În mesajul său, ministrul interimar al Apărării a precizat că patru dintre cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul statelor UE membre NATO au fost neutralizate de militari români.

„Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români”, a afirmat Radu Miruță.

Acesta i-a felicitat pe piloții implicați în misiune și pe echipele de suport de la sol. „Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol”, a mai transmis ministrul.

Radu Miruță a mai precizat că incidentele cu drone reprezintă consecințe ale războiului din Ucraina.

„Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei”, a scris ministrul interimar al Apărării. În finalul mesajului, acesta a transmis că România va continua să își protejeze spațiul aerian. „România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”, a concluzionat Radu Miruță.

Nicuşor Dan: Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusǎ să continue încălcarea spaţiului aerian al României

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat pe pagina sa de Facebook, că o dronă a fost doborâtă duminică în zona Sulina-Chilia. De asemenea, preşedintele a precizat că drona doborâtă vineri dimineaţă este de tip Shahed, utilizată de Federaţia Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei şi că investigaţiile privind dronele doborâte sâmbătă şi duminică sunt în desfăşurare.

”O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineaţă, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloţii români şi pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul şi eficienţa cu care îşi îndeplinesc misiunile. Prin acţiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului naţional şi la siguranţa cetăţenilor români”, a declarat Dan.

El a adăugat că potrivit anchetei desfăşurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineaţă este de tip Shahed, utilizată de Federaţia Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. 

De asemenea, investigaţiile privind dronele doborâte sâmbătă şi duminică sunt în desfăşurare.

”Protestul diplomatic al României faţǎ de Federaţia Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusǎ să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian al NATO şi al Uniunii Europene. Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliaţii noştri”, a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Reamintim că sâmbătă dimineață o dronă a fost doborâtă la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în zona Deltei Dunării. Cu nici 24 de ore înainte, un alt aparat de zbor neautorizat a fost dobărât în județul Buzău, în zona localității Padina.

Duminică dimineață, un nou mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor din zona de nord a județului Tulcea, după ce autoritățile au anunțat posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri.

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