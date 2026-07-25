Proiectul „Sunrise”, din vară în iarnă într-un singur zbor

Australianul Qantas a testat recent aeronava Airbus A350-1000ULR, care a zburat fără escală de la Toulouse, Franța, până la Melbourne. Sub numele optimist „Project Sunrise”, compania aeriană se pregătește să lanseze curse directe din Londra și New York spre Sydney începând cu luna octombrie 2027. Aceste zboruri vor avea o durată de până la 22 de ore, eliminând necesitatea tradiționalului «kangaroo route», care presupune escale multiple și o durată totală de călătorie de peste 30 de ore.

Deși eliminarea escalelor este un avantaj major pentru călători, experții avertizează asupra posibilelor riscuri de sănătate asociate perioadelor îndelungate de imobilitate.

Riscurile zborurilor de lungă durată: tromboza venoasă profundă

După doar patru ore de zbor, riscul de tromboză venoasă profundă – o afecțiune cauzată de formarea unui cheag de sânge în venele picioarelor din cauza lipsei de mișcare – crește considerabil.

„Riscul apare deoarece presiunea aerului este semnificativ mai scăzută la altitudini mari, ceea ce face ca sângele să se coaguleze mai repede”, explică Tom Bos, directorul Fundației pentru Tromboză.

„În plus, dacă te miști foarte puțin într-un avion, sângele este returnat mai greu de la picioare către inimă. Venele sunt comprimate de genunchii îndoiți sau ridicați”, mai explică el.

La zborurile intercontinentale obișnuite, care durează în jur de 12 ore, riscul este deja prezent. Însă, pentru un zbor de 22 de ore, impactul ar putea fi și mai mare, deși lipsesc încă studii științifice concrete pe această temă.

„Este de la sine înțeles că, pe un zbor atât de lung, trebuie să ai mai multă grijă de tine”, adaugă Bos.

Consecințele trombozei venoase pot fi severe. Un cheag de sânge format la nivelul piciorului poate migra prin fluxul sanguin către plămâni, provocând o embolie pulmonară.

Specialiștii recomandă pasagerilor să se ridice și să meargă regulat, să își tensioneze mușchii gambelor și fesierilor și să își schimbe frecvent poziția. Aceste măsuri sunt esențiale mai ales pentru persoanele în vârstă, cele cu risc crescut de tromboză sau cele care au suferit recent o intervenție chirurgicală.

Măsuri pentru a spori confortul și siguranța pasagerilor

Qantas ia deja măsuri pentru a reduce riscurile asociate zborurilor ultra-lungi. Potrivit expertului în aviație Joris Melkert, compania aeriană a proiectat avionul astfel încât să transporte mai puțini pasageri, lăsând mai mult spațiu pentru mișcare. De exemplu, aeronava dispune de o zonă specială de wellness, unde pasagerii pot merge și se pot relaxa cu o băutură.

Totuși, Melkert subliniază că riscurile nu se limitează doar la tromboză. Aerul din cabină este foarte uscat, deoarece, deși oxigenul este constant adăugat, umezeala lipsește.

„Din acest motiv, mucoasele se usucă treptat”, explică el.

„Cu cât stai mai mult în avion, cu atât ești expus mai mult riscurilor de infecții virale, precum răceala”, continuă Melkert. În plus, utilizarea somniferelor pentru a trece mai ușor peste zbor poate agrava deshidratarea, ceea ce crește riscurile pentru sănătate.

Informațiile despre tromboză trebuie îmbunătățite

În timp ce Qantas subliniază grija pentru confortul pasagerilor, Tom Bos rămâne sceptic în ceea ce privește informarea adecvată din partea companiilor aeriene.

„Furnizarea de informații despre riscul de tromboză în cazul zborurilor lungi trebuie îmbunătățită”, a declarat acesta pentru Nu.nl.

În concluzie, deși zborurile ultra-lungi ar putea revoluționa călătoriile intercontinentale, pasagerii trebuie să fie conștienți de riscurile pentru sănătate și să ia măsuri preventive pentru a-și asigura siguranța și confortul.