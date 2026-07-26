

Plecarea din Monaco a fost pentru vedetă un drum spre regăsire, o încercare de a înfrunta durerea pe care, în urmă cu un an, șocul și responsabilitățile au împiedicat-o să o trăiască pe deplin.

„Învăț din nou să trăiesc. Aveam nevoie să găsesc o împăcare sufletească, așa că m-am întors în Italia, exact în locul unde a murit Felix”, a mărturisit Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu: „ Când am deschis ochii, un curcubeu uriaș și limpede mi-a adus un zâmbet larg pe chip”

Reîntoarcerea în locul tragediei a fost marcată de un moment de o încărcătură emoțională profundă. În timp ce o ploaie torențială de vară îi ascundea lacrimile, Mihaela a aprins o lumânare în memoria lui Felix. Când a deschis ochii, cerul i-a oferit o imagine pe care a privit-o ca pe un semn de dincolo: un curcubeu uriaș.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Am aprins o lumânare acolo, în timpul unei ploi torențiale de vară – genul acela de ploaie care îți ascunde lacrimile. Când am deschis ochii, un curcubeu uriaș și limpede mi-a adus un zâmbet larg pe chip; Felix obișnuia să-mi trimită curcubee ori de câte ori vedea unul, știind cât de mult mă bucurau”, a povestit ea.

Vedeta s-a cazat la același hotel, în camera pe care o împărțeau mereu, și a mers spre locurile lor de suflet: aerodromul – „locul de unde a decolat spre eternitate”, plaja lor secretă, restaurantul preferat și locul din Toscana, unde lucrau împreună la un proiect secret despre zbor.

Călătoria a ajutat-o să înțeleagă motivul pentru care a simțit nevoia să facă acest pas.

„Când am plecat din Monaco, nu știam exact de ce fac asta. Dar faptul că am fost acolo și am înfruntat totul m-a ajutat să găsesc răspunsul corect: m-am dus acolo ca să simt, în sfârșit, ceea ce nu putusem simți în urmă cu un an, când șocul fusese prea puternic, iar responsabilitățile pe care trebuia să le duc singură, prea numeroase.”

Recunoștință pentru oamenii loiali

Pe lângă durerea pierderii, experiența prin care a trecut i-a oferit Mihaelei Rădulescu o imagine clară asupra oamenilor din jurul lor. Aceasta a ținut să le mulțumească din suflet prietenilor italieni -Roberto, Alina, Antonio, Rosalba, Asia, Navid, Federica și Thomas- care au devenit ca o familie și i-au fost alături în cele mai grele momente.

În același timp, vedeta a adus în discuție și dezamăgirile trăite din partea celor care s-au dovedit a fi prieteni falși, interesați mai degrabă de bârfe decât de memoria lui Felix.

„Un mare MULȚUMESC pentru mesajele și apelurile voastre; acum știu cine i-a fost cu adevărat prieten lui Felix și cine a înțeles că el era un BĂRBAT în toată firea (…). Lui Felix i-ar fi plăcut să vadă că adevărații săi prieteni țin la femeia pe care o iubea cel mai mult. Vă văd pe toți, din ambele tabere. Și am sentimentul că și Felix vă vede pe toți… Sper să simțiți furia pe care o nutrește față de mulți dintre voi.”

Mihaela Rădulescu: „Voi învăța, zi de zi, să trăiesc din nou”

Mihaela Rădulescu își dorește să păstreze vie moștenirea celui care i-a fost partener și să continue să călătorească, ducându-i povestea mai departe. Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, în timpul unui accident cu parapanta, în Italia.

„Eu și casca vom continua să călătorim, să-i spunem povestea, să-i întâlnim prietenii adevărați și să-i onorăm viața și moștenirea. Iar eu voi învăța, zi de zi, să trăiesc din nou. Sper ca voi toți să învățați din povestea mea și să profitați din plin de IUBIREA și VIAȚA voastră.”

Foto: Instagram