Vacanțe în mijlocul naturii: Pensiuni rurale și peisaje pitorești

„Majoritatea pensiunilor din sate și comune au fost rezervate de turiști români, dar și străini pentru vacanța de vară, iar unele rezervări au fost operate în urmă cu trei luni de zile. Anul acesta par a fi preferate vacanțele în familie sau grupuri mici, iar unele familii au ales o pensiune pentru cel mult șase zile”, a explicat Livia Sima.

Mulți turiști optează pentru pachetele all-inclusive, mai ales cei care călătoresc cu copiii. Aceștia îmbină relaxarea cu activități precum vizitarea bisericilor din lemn incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, muzeelor sătești sau traseele tematice prin satele tradiționale. Pensiunile construite din lemn și amplasate în zone naturale spectaculoase rămân preferatele celor care aleg o experiență autentică.

Mocănița, atracția de neocolit a Văii Vaserului

Un alt punct de atracție în Maramureș este trenul Mocănița, care continuă să fascineze turiștii. «Trenul Mocănița îi transportă de-a lungul defileului Văii Vaserului. Trenul circulă cu o viteză destul de mică și permite turiștilor să se bucure de natură pe cei aproape 20 de kilometri de drum parcurs», a adăugat Livia Sima pentru Direct MM.

Această experiență unică atrage nu doar familii, ci și pasionați de fotografie care își dedică mai multe zile pentru a explora frumusețile zonei. În plus, pensiunile din apropierea gării de plecare și serviciile oferite pe durata călătoriei sporesc confortul experienței turistice.

Cicloturismul câștigă teren

În ultimii ani, cicloturismul a devenit tot mai popular în zonele de deal și șes ale județului, odată cu amenajarea unor piste de biciclete.

„Zona de deal și șes a Lăpușului s-a schimbat mult în ultimii ani, iar cicloturismul a devenit interesant odată darea în folosință a pistelor destinate bicicliștilor. Partea și mai bună e că administrațiile mai multor comune din județ au accesat finanțări și au construit drumuri speciale pentru bicicliști”, a explicat președinta ANTREC.

Noile trasee, care leagă mai multe sate și traversează peisaje rurale pitorești, sunt foarte apreciate atât de localnici, cât și de vizitatori. Tot mai mulți tineri și adulți își fac timp pentru a explora aceste rute, iar drumurile amenajate le oferă posibilitatea de a se opri pentru a descoperi obiective culturale sau naturale deosebite.

Turismul religios în Maramureș: Bisericile din lemn

Un alt pilon important al turismului din Maramureș este cel religios.

„Avem un circuit al bisericilor din lemn, dar și un alt circuit care cuprinde bisericile parte a Patrimoniului Mondial UNESCO. E vorba de o categorie de turiști care ajung în Maramureș doar pentru a vizita aceste biserici, rămân 24 de ore, apoi, călătoresc spre Bucovina”, a mai spus Livia Sima.

Aceste biserici, vechi de sute de ani, sunt păstrate și îngrijite cu atenție de comunitățile locale, fiind considerate adevărate comori ale patrimoniului cultural. Ele reprezintă o mărturie a istoriei și identității maramureșene și continuă să atragă vizitatori din întreaga lume, fiind incluse în circuite turistice organizate de agenții de specialitate.

Anual, peste 20.000 de turiști români și străini vizitează Maramureșul, atrași de farmecul său rural, de peisajele naturale și de bogăția culturală, conform datelor oferite de Direct MM.

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