Bianca Drăgușanu a plecat în vacanță în Grecia, alături de fiica sa, Sofia, și a ales să se cazeze într-unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Mykonos. Imaginile publicate de vedetă pe rețelele de socializare surprind peisaje spectaculoase, piscine, vedere către Marea Egee și facilități de lux. Resortul este amplasat pe plaja Psarou, una dintre cele mai cunoscute plaje ale insulei.

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Cât costă cazarea la hotelul ales de Bianca Drăgușanu

Tarifele hotelului sunt pe măsura facilităților oferite. Potrivit informațiilor disponibile pentru această unitate de cazare, o noapte într-o cameră cu vedere la mare și mic dejun inclus pornește de la 16.501 lei. Pentru un sejur de cinci nopți într-o cameră similară, costul ajunge la aproximativ 101.765 de lei.

Hotelul pune la dispoziția oaspeților mai multe piscine, sală de fitness, restaurante, bar, acces direct la plajă, dar și bungalouri și vile dotate cu facilități premium.

Mykonos, una dintre cele mai exclusiviste destinații din Grecia

În ultimii ani, Mykonos a devenit una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru celebrități și turiști care aleg servicii premium. Insula este renumită pentru hotelurile de lux, plajele exclusiviste, restaurantele și cluburile frecventate de vedete din întreaga lume.

Bianca Drăgușanu a ales și în această vară să petreacă câteva zile în această destinație, iar imaginile publicate în mediul online au atras atenția urmăritorilor săi.

Bianca Drăgușanu vrea să se mute în Dubai pe timpul iernii

Pe lângă vacanțele în destinații exclusiviste, Bianca Drăgușanu spune că pregătește și schimbări importante în viața sa.

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, vedeta a dezvăluit că intenționează să își cumpere un apartament mai mare în Dubai și să locuiască acolo împreună cu fiica sa în lunile de iarnă.

„În viitorul apropiat mă gândesc să îmi achiziționez un alt apartament, unul mai mare, cu un dressing generos. Acum rămâne să văd cum organizez lucrurile din punct de vedere financiar. Plănuiesc ca din toamnă să mă mut acolo pe perioada iernii. Nu renunț definitiv la România, dar îmi doresc ca în lunile în care aici este frig și urât să stau la căldură. Chiar dacă nu voi cumpăra imediat ceva, cu siguranță voi închiria și tot voi pleca”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Potrivit declarațiilor sale, mutarea nu va fi una definitivă, iar România va rămâne baza sa în restul anului.