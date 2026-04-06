Atacul cu drone a fost anunțat inițial de canalul de Telegram Astra. Un incendiu a izbucnit, după atac, la terminalul petrolier Șesharis, situat lângă orașul Novorossisk, pe țărmul Mării Negre.

Potrivit The Moscow Times, acesta este „cel mai recent atac asupra infrastructurii vitale pentru veniturile Moscovei din resurse energetice”.

Armata ucraineană a luat în vizor terminalele petroliere rusești

The Kyiv Independent notează că armata ucraineană a bombardat în ultimele săptămâni „terminalele petroliere rusești situate pe coastele Mării Baltice și Mării Negre”. Kievul încearcă astfel „să reducă capacitatea Kremlinului de a exporta petrol și de a obține profituri excepționale din creșterea globală a prețurilor țițeiului” de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Novorossiysk attack on the Sheskharis oil terminal.

Exporturile maritime de petrol ale Rusiei s-au prăbușit cu 43 la sută

Și pare să reușește, conform calculelor făcute de Bloomberg. „Atacurile neîncetate cu drone asupra terminalelor petroliere au dus la diminuarea exporturilor maritime ale Rusiei în martie, la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni”, notează agenția de știri economice.

Mai exact, exporturile de petrol au scăzut cu 43% în săptămâna 22 – 29 martie, adică la 2,318 milioane de barili pe zi, comparativ cu 4,072 milioane de barili pe zi în săptămâna precedentă. Doar 22 de petroliere au fost încărcate în această perioadă, cu 15 mai puține decât în ​​săptămâna precedentă.

„Novorossiisk este cel mai mare port rusesc de la Marea Neagră”, reamintește Bloomberg, care confirmă incendiul de acolo în baza unor imagini din satelit surprinse de NASA.

The first low-res satellite images of the aftermath of the Ukrainian strike on the port of Novorossiysk on the night of April 6 show a damaged pier and infrastructure at the 'Sheskharis' oil terminal.

Rușii au oprit operațiunile la terminalul Șesharis, folosit și pentru exporturile de țiței kazah în România

Portul din Novorossiisk a fost luat la țintă pentru prima dată în noiembrie anul trecut, iar un nou atac a avut loc pe 2 martie, avariind infrastructura portuară, precum și nave militare și sisteme de apărare antiaeriană. Șase dintre cele șapte brațe de încărcare pentru produse petroliere de la terminalul Șesharis ar fi fost avariate atunci. Acest terminal, care ar fi oprit după atacul din noaptea de duminică spre luni, este folosit totodată pentru exporturile de țiței kazah în România.

Ministerul rus al Apărării a acuzat luni Ucraina că a atacat instalații ale Consorțiului Conductei Caspice (KTK), „în scopul destabilizării pieței mondiale a hidrocarburilor”. Potrivit Moscovei, patru rezervoare de depozitare au fost cuprinse de incendii.

Rusia a mai acuzat Ucraina de un „atac deliberat” asupra unei companii internaționale de transport de petrol pentru a „produce o daună economică maximă acționarilor săi: companii energetice din Statele Unite și Kazakhstan”.

Portul din Novorosiisk este totodată o bază importantă pentru Flota rusă de la Marea Neagră

Portul Novorossiisk este în prezent o bază importantă pentru Flota rusă de la Marea Neagră, precum și un nod militar și logistic important, după ce numeroase nave militare au fost relocate aici în urma atacurilor repetate ale Ucrainei asupra Peninsulei Crimeea, ocupată ilegal de Rusia.

Ukrainian forces strike a Kalibr missile carrier in Novorossiysk



Drones targeted the Russian frigate Admiral Grigorovich in the port, according to UAV forces commander Robert Brovdi.



Strikes were also reported on the Sheskharis oil terminal and the Sivash drilling platform.

Nava de război Amiral Makarov, lovită în noaptea de duminică spre luni

De altfel, drone ucrainene au lovit în noaptea de duminică spre luni fregata rusă Amiral Makarov, aflată în portul Novorossiisk. Robert Brovdi, comandantul Forței de Sisteme Fără Pilot din cadrul armatei ucrainene, a declarat că operațiunea a fost planificată și coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). „Amploarea pagubelor este determinată de serviciile de informații”, a scris Brovdi pe Telegram. Informația a fost confirmată de mai mulți bloggeri militari din Rusia.

Amiral Makarov este o fregată din Proiectul 11356R Burevestnik. Marina Rusă are doar trei nave de acest tip. Aceste fregate sunt capabile să transporte rachete de croazieră Kalibr, folosite de Rusia împotriva Ucrainei, precum și sisteme de apărare aeriană navală Shtil-1. O altă fregată din Proiectul 11356R, Amiral Essen, a fost avariată în atacul efectuat pe 2 martie asupra infrastructurii portuare din Novorossiisk.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE