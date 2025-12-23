Cine i-ar putea lua locul lui Daniel David

Luciana Antoci, consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie, dar și rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Marilen Pirtea, sunt două nume vehiculate pentru a prelua funcţia de ministru al Educației, în locul lui Daniel David.

De asemena, potrivit surselor Libertatea, Monica Anisie, fost ministru al Educației în ambele guverne ale fostului premier Ludovic Orban, este un alt nume luat în calcul pentru această poziție.

Monica Anisie a urmat studii la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București între anii 1992 și 1996. A absolvit două programe de masterat: unul în management educațional la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică (2007-2008) și altul în integrare europeană și probleme sociale, la Facultatea de Științe Politice, Sociologie și Relații Internaționale (2007-2009). După ce a fost profesor de limba și literatura română, consilier prezidențial pentru politica educațională a lui Traian Băsescu între 2012 și 2016 și secretar de stat în Guvernul Cioloș, în noiembrie 2019 a devenit ministru al Educației în Guvernul Orban, desemnată de premierul Ludovic Orban după căderea Guvernului Dăncilă.

În prezent, Monica Anisie este președinta Comisiei pentru Învățământ din Senat.

Luciana Antoci, în cărți pentru a deveni ministru al Educației

Luciana Antoci, fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, se află printre numele luate în calcul pentru funcția de ministru al Educației.

În prezent, Antoci ocupă funcția de consilier al premierului pe probleme de educație, poziție din care a fost implicată în elaborarea și coordonarea unor politici educaționale la nivel guvernamental.

Cine este Marilen-Gabriel Pirtea, care l-ar putea înlocui pe Daniel David la Ministerul Educației

Marilen-Gabriel Pirtea este un economist român, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara. Născut pe 28 noiembrie 1973 în Ștei, el a absolvit Facultatea de Științe Economice din Timișoara, obținând licența în Finanțe-Bănci în 1997, masterul în Fiscalitate în 1998 și doctoratul în Economie în 2002. A fost ales deputat în 2016, 2020 și 2024, ocupând funcții precum vicepreședinte al Camerei Deputaților și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.​

Pirtea a urcat treptele ierarhiei universitare la Universitatea de Vest din Timișoara, de la preparator la profesor universitar și rector din 2012. Este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și președinte al Consorțiului „Universitaria”. De asemenea, este consilier onorific al premierului Ilie Bolojan în educație și cercetare.​

Ca deputat PNL de Timiș, Pirtea activează în comisii legate de finanțe și diaspora. Pirtea este membru în asociații economice și editor al unor reviste academice precum Timișoara Journal of Economics and Business. Acesta a primit și titlul de cetățean de onoare al orașului Ștei în 2014.

Marilen Pirtea a fost acuzat de plagiat într-un articol scris de jurnalista Emilia Șercan, în PressOne, în 2016.

De ce și-a dat demisia Daniel David

Demisia lui Daniel David, înaintată premierului Ilie Bolojan, vine la exact un an de la preluarea funcției în cadrul Guvernului Ciolacu 2. Potrivit zvonurilor, unul dintre motivele principale ale demisiei ministrului David este legat de planurile premierului Bolojan de a implementa noi reduceri bugetare, de această dată vizând sectorul universitar. Printre măsurile vehiculate se numără reducerea locurilor bugetate pentru studenți, ceea ce ar afecta implicit finanțarea universităților din România.

Sursele indică faptul că universitățile de medicină s-ar putea număra printre cele mai afectate de aceste tăieri. Premierul Ilie Bolojan a declarat în mai multe ocazii că România nu își permite să finanțeze educația studenților la medicină care, ulterior, aleg să practice meseria în alte țări. Totuși, legislația europeană garantează dreptul absolvenților de a lucra în orice stat membru al Uniunii Europene, ceea ce limitează opțiunile guvernului în acest sens.

Daniel David: „Am vrut să fie o plecare amiabilă”

Daniel David a explicat, luni seară, că a decis să demisioneze pentru că sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene şi a venit momentul să se întoarcă la profesia sa de psiholog.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră.

A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării, Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine, amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună. Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!”, a scris Daniel David, aseară, pe blogul personal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un actor celebru a ajuns să locuiască pe străzi. Imagini cu fostul star ajuns la mila oamenilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Ultima oră. Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, în prag de sărbători! Ce caută oamenii legii în biroul fostei ministre de Justiție. Avem toate detaliile! Ancheta a luat amploare
Unica.ro
Ultima oră. Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, în prag de sărbători! Ce caută oamenii legii în biroul fostei ministre de Justiție. Avem toate detaliile! Ancheta a luat amploare
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Libertateapentrufemei.ro
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Percheziţii la locuinţa Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului. Poliția caută telefoane mobile
Știri România 12:21
Percheziţii la locuinţa Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului. Poliția caută telefoane mobile
Produsul vândut de Lidl cu doar 109 lei, în perioada 27-31 decembrie, pe care toți bărbații trebuie să-l aibă la îndemână
Știri România 12:01
Produsul vândut de Lidl cu doar 109 lei, în perioada 27-31 decembrie, pe care toți bărbații trebuie să-l aibă la îndemână
Parteneri
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Adevarul.ro
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
Fanatik.ro
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Capradossi: „Idolul meu a fost Didier Drogba”
Capradossi: „Idolul meu a fost Didier Drogba”
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Daniel Pavel, detalii neștiute despre „Desafio: Aventura”. Ce s-a întâmplat în Thailanda. „Este o premieră și pentru mine. Impactul a fost puternic”
Stiri Mondene 12:30
Daniel Pavel, detalii neștiute despre „Desafio: Aventura”. Ce s-a întâmplat în Thailanda. „Este o premieră și pentru mine. Impactul a fost puternic”
„Chefi la cuțite”, 22 decembrie 2025. Concurenții care s-au calificat în semifinala sezonului 16
Stiri Mondene 12:12
„Chefi la cuțite”, 22 decembrie 2025. Concurenții care s-au calificat în semifinala sezonului 16
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
ObservatorNews.ro
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Mediafax.ro
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
StirileKanalD.ro
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”
KanalD.ro
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”

Politic

Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Politică 09:49
Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Peste 56% dintre magistrații din România au completat chestionarul CSM privind problemele din sistem, dar aproape jumătate au ales să rămână anonimi
Politică 22 dec.
Peste 56% dintre magistrații din România au completat chestionarul CSM privind problemele din sistem, dar aproape jumătate au ales să rămână anonimi
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
Fanatik.ro
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online