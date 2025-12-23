Cine i-ar putea lua locul lui Daniel David

Luciana Antoci, consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie, dar și rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Marilen Pirtea, sunt două nume vehiculate pentru a prelua funcţia de ministru al Educației, în locul lui Daniel David.

De asemena, potrivit surselor Libertatea, Monica Anisie, fost ministru al Educației în ambele guverne ale fostului premier Ludovic Orban, este un alt nume luat în calcul pentru această poziție.

Monica Anisie a urmat studii la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București între anii 1992 și 1996. A absolvit două programe de masterat: unul în management educațional la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică (2007-2008) și altul în integrare europeană și probleme sociale, la Facultatea de Științe Politice, Sociologie și Relații Internaționale (2007-2009). După ce a fost profesor de limba și literatura română, consilier prezidențial pentru politica educațională a lui Traian Băsescu între 2012 și 2016 și secretar de stat în Guvernul Cioloș, în noiembrie 2019 a devenit ministru al Educației în Guvernul Orban, desemnată de premierul Ludovic Orban după căderea Guvernului Dăncilă.

În prezent, Monica Anisie este președinta Comisiei pentru Învățământ din Senat.

Luciana Antoci, în cărți pentru a deveni ministru al Educației

Luciana Antoci, fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, se află printre numele luate în calcul pentru funcția de ministru al Educației.

În prezent, Antoci ocupă funcția de consilier al premierului pe probleme de educație, poziție din care a fost implicată în elaborarea și coordonarea unor politici educaționale la nivel guvernamental.

Cine este Marilen-Gabriel Pirtea, care l-ar putea înlocui pe Daniel David la Ministerul Educației

Marilen-Gabriel Pirtea este un economist român, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara. Născut pe 28 noiembrie 1973 în Ștei, el a absolvit Facultatea de Științe Economice din Timișoara, obținând licența în Finanțe-Bănci în 1997, masterul în Fiscalitate în 1998 și doctoratul în Economie în 2002. A fost ales deputat în 2016, 2020 și 2024, ocupând funcții precum vicepreședinte al Camerei Deputaților și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.​

Pirtea a urcat treptele ierarhiei universitare la Universitatea de Vest din Timișoara, de la preparator la profesor universitar și rector din 2012. Este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și președinte al Consorțiului „Universitaria”. De asemenea, este consilier onorific al premierului Ilie Bolojan în educație și cercetare.​

Ca deputat PNL de Timiș, Pirtea activează în comisii legate de finanțe și diaspora. Pirtea este membru în asociații economice și editor al unor reviste academice precum Timișoara Journal of Economics and Business. Acesta a primit și titlul de cetățean de onoare al orașului Ștei în 2014.

Marilen Pirtea a fost acuzat de plagiat într-un articol scris de jurnalista Emilia Șercan, în PressOne, în 2016.

De ce și-a dat demisia Daniel David

Demisia lui Daniel David, înaintată premierului Ilie Bolojan, vine la exact un an de la preluarea funcției în cadrul Guvernului Ciolacu 2. Potrivit zvonurilor, unul dintre motivele principale ale demisiei ministrului David este legat de planurile premierului Bolojan de a implementa noi reduceri bugetare, de această dată vizând sectorul universitar. Printre măsurile vehiculate se numără reducerea locurilor bugetate pentru studenți, ceea ce ar afecta implicit finanțarea universităților din România.

Sursele indică faptul că universitățile de medicină s-ar putea număra printre cele mai afectate de aceste tăieri. Premierul Ilie Bolojan a declarat în mai multe ocazii că România nu își permite să finanțeze educația studenților la medicină care, ulterior, aleg să practice meseria în alte țări. Totuși, legislația europeană garantează dreptul absolvenților de a lucra în orice stat membru al Uniunii Europene, ceea ce limitează opțiunile guvernului în acest sens.

Daniel David: „Am vrut să fie o plecare amiabilă”

Daniel David a explicat, luni seară, că a decis să demisioneze pentru că sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene şi a venit momentul să se întoarcă la profesia sa de psiholog.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră.

A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării, Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine, amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună. Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!”, a scris Daniel David, aseară, pe blogul personal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE