Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Elevii, testați la scris, citit și calcule matematice

Evaluarea Națională 2026 a început marți, 12 mai, cu testarea elevilor de clasa a II-a. Astăzi, copiii au dat evaluarea la Limba și comunicare -scris- în limba română și limba maternă. Miercuri, 13 mai are loc proba la Limbă și comunicare, citit, iar joi, 14 mai proba la matematică și explorarea mediului. 

Rezultatele nu se afișează public și nu sunt trecute în catalog. Acestea însă vor fi incluse în portofoliul educațional al elevului și vor sta la baza planurilor individualizate de învățare.

Potrivit metodologiei Ministerului Educației, testele pentru elevii care studiază în limba română sunt împărțite în trei probe distincte. Prima vizează competențele de producere a mesajelor scrise, a doua urmărește receptarea mesajelor citite, iar a treia testează competențele de matematică și explorarea mediului.

Pentru elevii aparținând minorităților naționale care studiază în limba maternă, structura evaluării include patru teste: producere și receptare a mesajelor în limba română, matematică și explorarea mediului, receptarea mesajelor citite în limba maternă și producerea mesajelor scrise în limba maternă.

Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Probele durează 45 de minute

Testările sunt organizate, de regulă, chiar în sălile în care elevii își desfășoară activitatea zilnică. Înaintea probei, cadrele didactice elimină materialele didactice care ar putea influența răspunsurile elevilor.

Administratorul de test și asistentul păstrează așezarea obișnuită a copiilor în bănci și le prezintă elevilor instrucțiunile într-o manieră „motivantă”, prin citirea unui scenariu oficial al evaluării. Elevii completează pe test numele, prenumele, clasa și unitatea de învățământ.

Pe durata probei, profesorii au obligația să asigure liniștea și ordinea în clasă și nu au voie să ofere indicații privind rezolvarea subiectelor sau să intervină asupra răspunsurilor elevilor.

O noutate majoră o reprezintă introducerea unor itemi asemănători celor din testările internaționale de tip PISA, TIMSS și PIRLS. Aceștia schimbă modul în care sunt formulate cerințele. Elevii nu mai primesc exerciții directe, ci situații concrete care necesită interpretare, selecția informațiilor relevante și formularea unor concluzii. La matematică, problemele sunt integrate în contexte reale, iar rezolvarea presupune mai întâi înțelegerea situației.

Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Cine corectează lucrările

Lucrările sunt evaluate în cadrul fiecărei unități de învățământ, de către cadrele didactice din școală. Fiecare test de la clasa a II-a este corectat de doi evaluatori, dintre care unul este, de regulă, învățătorul de la clasă.

Înaintea procesului de evaluare, profesorii participă la sesiuni de instruire pentru aplicarea unitară a criteriilor de corectare. Evaluarea tuturor testelor trebuie finalizată în cel mult șapte zile de la susținerea ultimei probe.

Rezultatele nu sunt publice și nu se trec în catalog

Rezultatele individuale obținute de elevi nu sunt afișate public și nici nu sunt înregistrate automat în catalog. Totuși, la cererea scrisă a părinților sau reprezentanților legali, punctajele pot fi transformate în calificative sau note și pot fi trecute în catalog.

Ministerul Educației precizează că scopul principal al acestor evaluări este diagnosticarea nivelului de pregătire al elevilor și elaborarea unor planuri individualizate de învățare. Datele obținute sunt folosite pentru activități de remediere, consolidare, aprofundare și dezvoltare a competențelor-cheie.

Calendar Evaluare Națională 2026, clasa a II-a

Calendarul probelor programate în această săptămână este următorul:

  • 12 mai 2026 – Limbă și comunicare, scris, limba română;
  • 12 mai 2026 – Limbă și comunicare, scris, limba maternă;
  • 13 mai 2026 – Limbă și comunicare, citit, limba română;
  • 13 mai 2026 – Limbă și comunicare, citit, limba maternă;
  • 14 mai 2026 – Matematică și explorarea mediului;
  • 15 mai 2026 – Limbă și comunicare, scris-citit, limba română pentru minoritățile naționale

Calendar Evaluare Națională 2026, clasa a IV-a

Limbă și comunicare – Limba română / Limba română pentru minoritățile naționale – 19 mai 2026
Matematică și Științe ale naturii – 20 mai 2026
Limbă și comunicare – Limba maternă – 21 mai 2026

Calendar Evaluare Națională 2026, clasa a VI-a

Limbă și comunicare – Limba română / Limba română pentru minoritățile naționale – 26 mai 2026
Matematică și Științe – 27 mai 2026
Limbă și comunicare – Limba maternă – 28 mai 2026

Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
