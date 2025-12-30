Obligațiile Guvernului și Președinției

Nici Guvernul, nici Administrația Prezidențială nu au emis vreun decret după demisia lui Daniel David și nu au publicat actele aferente în Monitorul Oficial, deși Codul administrativ impune termene clare pentru fiecare etapă.

Conform Codului administrativ, articolul 42, funcția unui membru al Guvernului încetează prin revocare sau demisie.

Actul juridic al demisiei este suficient pentru încetarea funcției, fără a fi condiționat de emiterea unui decret sau publicarea în Monitorul Oficial.

Daniel David a confirmat că și-a depus demisia în scris la cabinetul prim-ministrului Ilie Bolojan, respectând astfel procedura legală.

Articolul 45 din Codul administrativ menționează că demisia trebuie anunțată public și depusă în scris către prim-ministru, devenind irevocabilă din momentul în care se ia act de aceasta, dar nu mai târziu de 15 zile de la depunere. Prin urmare, mandatul lui Daniel David a încetat în mod oficial pe 22 decembrie 2025, potrivit edupedu.

Guvernul are obligația de a respecta procedurile prevăzute de lege. Conform articolului 43 alin. 2 din Codul administrativ, prim-ministrul trebuie să transmită Președintelui României propunerea de constatare a vacanței funcției în termen de 5 zile de la data încetării mandatului.

De asemenea, Președintele, la propunerea prim-ministrului, trebuie să emită un decret de constatare și de declarare a funcției vacante, conform articolului 43 alin. 1. Aceste termene sunt obligatorii și nu pot fi amânate discreționar.

În cazul de față, însă, acest proces a fost blocat la nivel guvernamental. În ciuda anunțului public și oficial al demisiei lui Daniel David, nu s-a emis niciun decret prezidențial, iar lipsa unui ministru interimar lasă atribuțiile administrative în sarcina secretarilor de stat și a secretarului general al Ministerului Educației și Cercetării. În prezent, activitatea ministerului este gestionată cel mai probabil de Gigel Paraschiv, prezent la ședințele de guvern recente, și de Ioana Lazăr.

Pe de altă parte, Daniel David nu s-a întors încă pe poziția de rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Potrivit site-ului instituției, acesta figurează ca fiind «autosuspendat», iar conducerea interimară este asigurată de profesorul Adrian Petroșel.

Dacă până pe 31 decembrie 2025 nu vor fi publicate decretele necesare pentru constatarea vacanței funcției și numirea unui ministru interimar, Ministerul Educației și Cercetării va încheia anul fără o conducere stabilă.

