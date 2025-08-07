Daniel David, la întâlnirea cu sudenții: „Fondurile ministerului nu sunt flexibile”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a precizat, la o întâlnire cu principalele organizaţii studenţeşti, că universităţile trebuie să îşi păstreze libertatea de a oferi burse studenţilor din venituri proprii, indiferent de forma de studiu – locuri bugetate sau cu taxă. Oficialul a transmis că, în condiţiile actuale, această măsură nu poate fi aplicată din fondurile puse la dispoziţia ministerului.

„În condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului”, se arată în comunicat.

Ministerul Educaţiei a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu principalele organizaţii studenţeşti din ţară: Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) şi Uniunea Studenţilor din România (USR).

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Foto: Hepta

Ministrul a promis că măsurile fiscale aplicate în Educație sunt temporare

De asemenea, ministrul Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuţiile organizate de asociaţiile studenţeşti reprezentative pentru a căuta împreună modalităţi de susţinere a studenţilor în contextul crizei fiscal-bugetare şi că va susţine inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situaţie, imediat ce situaţia fiscal-bugetară a ţării o va permite.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi-a exprimat, săptămâna trecută, „profunda dezamăgire şi îngrijorare” cu privire la eliminarea posibilităţii studenţilor care studiază la forma de finanţare cu taxă de a beneficia de burse. Studenții sunt nemulțumiți şi în legătură cu limitarea perioadei de acordare a burselor exclusiv pe perioada desfăşurării activităţilor didactice.

