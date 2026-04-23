Proiectul pentru legea salarizării bugetarilor este gata

Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri, 22 aprilie, că noua Lege a salarizării pentru bugetari este finalizată. Aceasta urmează să fie publicată pentru dezbatere publică la începutul săptămânii viitoare.

Asta deși joi, 23 aprilie, miniștrii PSD, printre care și Florin Manole, sunt așteptați să demisioneze, după tensiunile politice din coaliția de guvernare.

Actul normativ are toate avizele necesare, inclusiv analiza impactului bugetar realizată de Ministerul Finanțelor.

Lansarea proiectului vine după o întâlnire între conducerea PSD și reprezentanții tuturor confederațiilor sindicale.

Proiectul este un jalon important asumat de România prin PNRR.

Cum se schimbă modul de calcul al salariilor bugetarilor

Noua lege propune o reformă majoră a sistemului de salarizare din sectorul public.

Printre cele mai importante schimbări se numără introducerea unui sistem de ierarhizare a salariilor de la 1 la 8, unde cel mai mare nivel rămâne cel al președintelui României.

Președintele României va avea cel mai mare salariu din sectorul public. În timp ce legislația actuală stabilește că acesta este de 12 ori salariul minim, viitoarea lege va reduce raportul la opt ori salariul minim, care, la rândul său, va fi mai mare.

De asemenea, salariile nu vor mai fi legate direct de salariul minim pe economie, ci de un nou indicator.

Este vorba de un salariu minim brut de referință de 4.000 de lei, care ar putea deveni baza pentru calcularea veniturilor din sectorul public, conform unei noi legi a salarizării, așa cum a anunțat Florin Manole, acum câteva zile.

„Este un mod de a decupla Legea salarizării de eventualele, legalele, anticipabilele creșteri ale salariului minim. Sigur că asta fără ca în administrație să existe cineva care să câștige sub salariul minim. (…) Referențialul nu va fi salariul minim, ci un indice comparabil”, a explicat ministrul muncii.

Creșteri, dar și posibile corecții

Premierul Ilie Bolojan a declarat, lunile trecute, că noua lege va aduce atât creșteri salariale, cât și corecții acolo unde veniturile au crescut nejustificat.

„Mi-aş dori să avem o lege a salarizării în care să văd creşteri de salarii acolo unde trebuie. Dar poate să vedem şi tăieri de salarii acolo unde s-a sărit peste cal. (…) Probabil că intrarea ei în vigoare se va face etapizat”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, anterior.

Nicio scădere de venituri pentru angajați

Ministrul muncii susține că, în ciuda ajustărilor, niciun bugetar nu va pierde bani după aplicarea noii legi.

„Niciun salariu după noile grile nu va scădea. Nu vom avea oameni care să meargă cu mai puțin bani acasă, pentru că nu ăsta e scopul. Avem niște categorii care vor fi ieșit din grilă. Dar pentru ei, la fel ca la pensii, vom veni cu un articol care să spună că se păstrează suma de acum, urmând ca la creșterile următoare să fii ajuns din urmă de ceilalți”, a explicat Florin Manole, la Antena 3, zilele trecute.

Noua lege prevede și reducerea sporurilor, însă salariile de bază vor crește pentru a compensa aceste modificări.

„Suntem cu inflație foarte mare și să le mai și tai salariile oamenilor ar fi inacceptabil. Într-adevăr, reducem sporurile, dar păstrăm peste nivelul de 20% un nivel de cinci la sută pentru performanță, un lucru cerut și de Comisie și de bun simț și e corect”, a declarat ministrul.

Creșteri moderate de salarii

Potrivit estimărilor oficiale, majorările salariale vor fi moderate.

„Anticipez o lege cu niște creșteri de medii procentuale de o cifră, nu de două. Nu vreau să mă hazardez în promisiuni”.

Implementarea va fi treptată, iar indexările viitoare vor fi stabilite printr-un nou mecanism.

„În 2027, oamenii vor primi salarii cu indicele pe care-l vom stabili la sfârșitul acestei săptămâni. După care, următoare indexare va fi până în 2028, dar vom avea creșteri în 2027, venite din reglaje”, a mai spus ministrul, zilele trecute.

Legea salarizării merge mai departe, indiferent de criza politică

Proiectul vine după discuții între autorități și sindicate, în care s-a cerut un dialog real privind reforma salarizării.

Ministrul a dat asigurări că legea va merge mai departe indiferent de contextul politic.

„Indiferent de ce se va întâmpla în următoarele zile, legea salarizării va fi gata, va fi disponibilă pentru dezbateri publice. (…) Există foarte multe argumente pentru care acest proiect poate să continue indiferent de conjunctura politică punctuală dintr-o instituţie sau alta”, a conchis Florin Manole.

Noua lege ar urma să intre în vigoare etapizat, cu obiectivul de a crea un sistem salarial mai echitabil și mai transparent pentru cei circa 1,3 milioane de bugetari din România.

