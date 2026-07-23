„Doresc să trag un semnal de alarmă”

În fața conducerii universității, a profesorilor și a invitaților, Claudia Ciobanu a cerut schimbări în modul de organizare a cursurilor și a stagiilor practice, afirmând că mulți absolvenți termină facultatea fără să se simtă pregătiți pentru profesie.

Claudia Ciobanu, șefa de promoție a specializării Asistență Medicală Generală din cadrul Facultății de Medicină din Iași, a vorbit despre dificultățile întâmpinate în timpul anilor de facultate și despre lipsa de susținere resimțită de studenți.

„Perioada anilor de facultate nu a fost deloc simplă și poate cu părere de rău spun că uneori am simțit că nu avem susținere de la persoanele pe care am fi așteptat să ne susțină. Și vreau să mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea.”, a spus tânăra.

Absolventa a atras atenția că procesul de învățare ar trebui să pună un accent mai mare pe interacțiunea cu studenții și pe dezvoltarea competențelor practice.

Critici la adresa cursurilor și a pregătirii practice

Unul dintre cele mai puternice mesaje din discurs a vizat modul în care sunt organizate cursurile și stagiile clinice.

„Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri.”

Ea a susținut că experiența din spitale nu oferă întotdeauna oportunități reale de învățare.

„Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereții în spitale fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină.”, a subliniat Claudia.

Potrivit reprezentantei absolvenților, practica ar trebui să îi implice activ pe studenți și să îi pregătească pentru activitatea pe care o vor desfășura după absolvire.

În discursul său, Claudia Ciobanu a făcut referire și la infrastructura universității, spunând că aceasta nu corespunde întotdeauna așteptărilor studenților, în special ale celor care plătesc taxe de școlarizare.

„Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă și totuși uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi.”

Taxa la UMF Iași pentru specializarea Asistență Medicală Generală, o facultate cu 4 ani de studiu și 240 de credite, este de 6.000 lei/an, potrivit site-ului universității.

„Nu putem spune că suntem pregătiți”

În finalul discursului, absolventa a subliniat că mulți dintre studenți nu se simt pregătiți să intre în câmpul muncii.

„Sper din tot sufletul ca odată cu înființarea noii facultăți, și anume cea de Științele Sănătății, lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistență Medicală. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici în locul meu să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta.”, a mai spus Claudia Ciobanu.

Declarația a fost făcută în cadrul ceremoniei oficiale de absolvire, din 22 iulie, la care au participat cei 1.766 de absolvenți ai promoției 2026, reuniți pentru depunerea Jurământului lui Hipocrat.

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