Unul dintre cei trei marinari de pe nava GAS LISBON a murit la Spitalul din Tulcea

Un marinar de pe nava Gas Lisbon, rănit în incendiul izbucnit la bordul petrolierului aflat în Marea Neagră, a murit la Spitalul Judeţean Tulcea. Ceilalţi doi răniţi, internaţi în secţia de Terapie Intensivă, sunt în stare stabilă, fără risc vital, conform declaraţiilor oficiale.

Directorul Spitalului Judeţean Tulcea, Tudor-Ion Năstăsescu, a confirmat pentru News.ro că unul dintre marinarii răniţi, un bărbat de 45 de ani din Filipine, a murit din cauza unor arsuri severe ale căilor respiratorii.

„A avut arsură de căi aeriene şi a avut o complicaţie pulmonară legată de această arsură care a determinat decesul”, a explicat el, potrivit News.ro.

Care este staerea celorlalți doi răniți

Managerul Spitalului Județean Tulcea, Tudor Năstăsescu, spune că nu se pune problema transferului celorlalți doi pacienți, sunt în stare stabilă, la ATI. Decedatul a murit din cauza unor complicații pulmonare, după cum a precizat șeful unității medicale pentru Libertatea.

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Un incendiu a izbucnit la bordul navei GAS LISBON, după ce a fost lovită în Marea Neagră

Incendiul a izbucnit la bordul navei comerciale Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG sub pavilion liberian, în timp ce se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Miercuri dimineața, nava cu GPL încă ardea în Marea Neagră, la 24 de ore de la producerea incidentului.

Nava, care transporta peste 3.790 de tone de propan şi avea un echipaj format din 17 persoane, se îndrepta din portul Alexandria (Egipt) către Reni (Ucraina) prin Zona Economică Exclusivă a României.

Conform Sindicatului Liber al Navigatorilor, incidentul s-ar fi produs marţi după-amiază, când nava ar fi fost lovită de două rachete. Toţi membrii echipajului au fost evacuaţi în siguranţă, iar cei trei marinari răniţi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.

Nava GAS LISBON se afla 14 mile marine de Sfântu Gheorghe. Sursa foto: Autoritatea Navală

Autoritățile române au monitorizat incendiul prin satelit

Autoritățile române au monitorizat situația, iar Ministerul Transporturilor a dat asigurări că „nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”.

De asemenea, s-a precizat că „zona incidentului rămâne sub supraveghere continuă, iar siguranța echipelor de intervenție este primordială”. Nava se află la aproximativ 14 mile marine de țărm, iar starea actuală a încărcăturii nu reprezintă o amenințare iminentă pentru mediu.

Operațiunea de salvare a echipajului a fost coordonată de MRCC Constanța

Coordonarea intervenției a fost realizată de către MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), care a mobilizat navele de salvare SAR Apollo și SAR Artemis, împreună cu alte mijloace disponibile. Din cauza distanței mari și a riscului ridicat, comunicarea cu GAS LISBON s-a efectuat prin intermediul unei alte nave comerciale aflate în apropiere.

„Autoritatea Navală Română, prin MRCC Constanța, continuă să monitorizeze evenimentul în colaborare cu toate instituțiile implicate, pentru a asigura siguranța navigației și gestionarea eficientă a situației”, a transmis Autoritatea Navală, la acel moment.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță

Operațiunea de salvare s-a încheiat cu evacuarea completă a echipajului format din 17 persoane, care au fost preluate în siguranță de nava SAR Apollo.

„Comunicațiile au fost asigurate cu ajutorul unei alte nave comerciale utilizate ca releu radio”, au explicat reprezentanții Autorității Navale Române.

Dintre membrii echipajului salvați, trei au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. „Două victime prezentau arsuri pe 10-15% din suprafața corpului, iar o a treia persoană suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie”, au transmis oficialii Autorității Navale Române.

Cei trei răniți au fost transportați de urgență în Portul Sulina și ulterior duși la Spitalul Județean Tulcea, unde primesc îngrijiri de specialitate. „Cele trei victime au fost preluate de echipaje medicale cu o ambulanță SMURD de terapie intensivă și o autospecială pentru transportul persoanelor și victimelor multiple”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea, la acel moment.

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