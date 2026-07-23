Acum câteva luni, Alejandro a povestit în exclusivitate pentru Libertatea că și-ar dori să fie român și în acte, nu doar în suflet, așa că a început un proces pentru a obține cetățenie. Chiar dacă nu a depus încă actele pentru demararea procedurii, spaniolul e tot mai aproape de a deveni român. Până la examenul pentru obținerea cetățeniei, Alejandro spune că se meditează la limba română cu tatăl lui Emil Rengle.

„Cred că trebuie să învăț un pic mai bine românește. Și mai am de învățat cum să fac mici, sarmale, salată de boeuf, dar și cum să fac pălincă și must”, a declarat Alejandro pentru Libertatea, completat fiind de Emil Rengle care a mărturisit că iubitul lui s-a apropiat tot mai mult de familia lui. „Nu că știe să facă pălincă. Este cel mai bun prieten cu tati. De când este cel mai bun prieten se duc împreună la cazan. Cum să nu-l învețe Nicolae pe Alejandro?”.

Alejandro Fernandez îl consideră pe tatăl lui Emil Rengle ca pe propriul părinte

De cealaltă parte,Alejandro Fernandez vorbește cu multă căldură despre tatăl lui Emil Rengle și spune că îl consideră deja parte din propria familie. Cei doi petrec timp împreună chiar și fără Emil, iar ieșirile lor au devenit deja o obișnuință.

„Nicolae este o persoană perfectă. E ca tatăl meu. Nu este doar al lui Emil, este și al meu. Suntem prieteni foarte buni. Mergem doar noi doi să facem pălincă. Fără Emil”, a povestit amuzat Alejandro.

La auzit acestor declarații, Rengle a recunoscut, mai în glumă, mai în serios, că uneori se simte exclus. „Îi aud zilnic vorbind pe Facetime. Deci Alejandro și cu tati au legat o prietenie extraordinară. Da, mă simt în plus. Tata nu știe nici spaniolă, nici engleză. Îl obligă pe Alejandro să vorbească în română”, a completat Emil Rengle pentru Libertatea.

Tatăl lui Emil Rengle l-a învățat românește pe Alejandro

În ciuda barierei lingvistice de la începutul relației, Alejandro și Nicolae Rengle se înțeleg perfect în momentul de față. Spaniolul recunoaște că adevăratul profesor de limba română nu a fost Emil, așa cum se așteaptă toată lumea, ci chiar tatăl acestuia. Pentru că nu exista o limbă de compromis între ei, singura soluție a fost să vorbească exclusiv în română.

„Tati Rengle a fost cel mai bun profesor bun din viața mea. Emil trebuie să lucreze la birou, eu lucrez mult de acasă și stau cu tati Rengle. La începutul relației noastre el nu știa să vorbească nimic în engleză sau spaniolă, ci vorbea doar în limba română, așa că eu trebuia să fac ceva. Într-o săptămână cred că am învățat mai mult decât în doi ani cu Emil”, ne-a povestit Alejandro Fernandez.

În momentul de față, comunicarea dintre cei doi este atât de bună, încât cei doi discută tot felul de subiecte. Printre cele mai abordate fiind relația dintre spaniol și Emil Rengle. Ca un făcut, în clipa de față domnul Rengle pare să țină mai mult cu fiul adoptiv decât cu cel biologic. Atât de apropiați au devenit, încât Emil Rengle a ajuns să intervină chiar și atunci când în cuplu apar mici neînțelegeri. Evident, ținând mai mult partea lui Alejandro.

„Chiar s-a întâmplat recent. M-a sunat tati să îmi zică să mă calmez. Că semăn cu maică-mea. Mi-a zis să mă calmez că Alejandro este supărat, e trist, să mă duc să rezolv treaba că așa nu este normal și că fac exact ca mama. Alejandro e iubit de toată lumea”, a mai povestit amuzat Emil Rengle pentru Libertatea.

Video: Dumitru Marin

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