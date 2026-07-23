Potrivit sondajului realizat în perioada 13-16 iulie 2026, 47,2% dintre respondenți consideră că democrația este de preferat, chiar dacă presupune conflicte și dezbateri politice. În schimb, 46,3% spun că un regim mai puțin democratic poate fi preferabil dacă oferă ordine și stabilitate, iar 6,5% nu au exprimat o opinie.
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, avertizează asupra vulnerabilității culturii democratice din România.
„Rezultatele Barometrului Informat.ro – INSCOP indică un nivel îngrijorător de fragilizare a atașamentului față de valorile democratice.”
Acesta subliniază: „Faptul că aproape jumătate dintre români consideră că un regim mai puțin democratic poate fi preferabil dacă asigură ordine și stabilitate depășește nivelul unei simple nemulțumiri conjuncturale.”
Totuși, sondajul arată că majoritatea românilor continuă să susțină mecanismele democratice. 60,6% consideră că este mai important ca puterea să fie controlată democratic, chiar dacă deciziile sunt luate mai lent. În schimb, 29,5% spun că este mai important ca deciziile să fie luate rapid, chiar dacă nivelul controlului democratic este mai redus.
„În același timp, majoritatea continuă să susțină controlul democratic al puterii chiar cu prețul unui proces decizional mai lent, ceea ce arată că principiile democratice păstrează încă o bază importantă de legitimitate.”, adaugă Remus Ștefureac.
Potrivit cercetării, tinerii, persoanele cu studii superioare și votanții PNL și USR susțin într-o proporție mai mare democrația, în timp ce votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural preferă, mai frecvent decât media, un regim mai puțin democratic care promite ordine și stabilitate.
Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI) pe un eșantion de 1.100 de persoane, având o marjă de eroare de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.
Un sondaj INSCOP, realizat anul trecut, a arătat că tendința românilor e de a reevalua tot mai mult regimul comunist și pe Nicolae Ceaușescu.
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