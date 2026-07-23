În martie 2025, firma, deținută de Sorin Radu, fost viceprimar al municipiului Vaslui, a preluat mai mulți saci cu documente din arhiva Prefecturii Vaslui. Documentele urmau să fie distruse și reciclate, însă o parte dintre ele nu au ajuns la destinația finală prevăzută, potrivit unei investigații realizate de Europa Liberă.

„Nu am știut ce se află în hârtii. Eu am avut contract să iau hârtie și carton. Nu m-am uitat în documente, pentru că erau date cu caracter personal, și, de regulă, nu mă uit. Nu ar fi trebuit să fie și permise printre ele” , a declarat Sorin Radu pentru Europa Liberă.

Potrivit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPIC), toate cele 116 permise de conducere și cele 38 de fragmente de documente găsite la gunoiștea din Porumbeni sunt autentice. Acestea ar fi fost predate firmei vasluiene de către autoritatea de înmatriculări pentru a fi distruse, conform unui contract rezultat în urma unei licitații publice.

Cu toate acestea, Sorin Radu susține că permisele au ajuns accidental în transport, fiind uitate printre alte documente.

„A fost o greșeală. Este vorba de 116 permise și 30 și ceva de fragmente de documente. Gândiți-vă că, pentru cineva care se ocupă de deșeuri, sub un kg de plastic nu înseamnă absolut nimic. Ele au fost uitate în câteva dosare”, a explicat Radu pentru Europa Liberă.

Firma a preluat în total aproximativ 800 kg de deșeuri, pentru care a fost plătită cu 0,25 RON/kg, echivalentul a circa 1.000 de lei românești. Conform declarațiilor administratorului, hârtia a fost balotată și trimisă către compania moldovenească Candelux pentru a fi procesată.

„Am o relație comercială corectă cu această companie, este un partener OK” , a adăugat Radu. Până la momentul publicării, reprezentanții Candelux nu au oferit un punct de vedere oficial.

DGPIC contrazice însă afirmațiile administratorului firmei vasluiene, susținând că în contractul semnat erau specificate clar obligațiile de a distruge documentele prin tocare sau fragmentare. În ceea ce privește procesul de reciclare, firma moldoveană ar fi trebuit să transforme hârtia în pastă prin mărunțire mecanică și diluare în apă. Materialele care nu se dizolvă în apă, precum plasticul din permise, ar fi trebuit să fie separate ca șlam și eliminate corespunzător.

Cum au ajuns, totuși, permisele la gunoiștea din Porumbeni rămâne o întrebare deschisă. Autoritățile din România și Republica Moldova au deschis o anchetă comună pentru a clarifica toate aspectele acestui caz.

„Verificările sunt în continuare în desfășurare, urmând a fi clarificate toate împrejurările cauzei și stabilit modul în care au fost respectate obligațiile legale și contractuale incidente, iar, în funcție de concluziile verificărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun” , a anunțat DGPIC într-un răspuns pentru Europa Liberă.

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