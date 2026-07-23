Cazul ajunsese deja în presă. În fața casei cu pereți vopsiți în negru s-au instalat cordoane de jandarmi. Pe trotuar au făcut cu schimbul reporteri, fotoreporteri și echipe ale televiziunilor, unele, cu corturi, pentru a găzdui talk-show-uri. Imobilul de pe Calea Craiovei nr. 169, Caracal, a ajuns să fie cunoscut drept „casa groazei”, denumire sub care a apărut, o vreme, și pe hărțile Google.

Daune de peste 750.000 de euro, dictate de instanță

Cel care locuia la adresa respectivă, Gheorghe Dincă, a avut parte de recenzii mixte de la vecini. Localnicii îl știau drept mecanic auto și negustor de fier vechi, divorțat, cu trei copii mari, politicos, când ieșea pe stradă, dar ascuns, în majoritatea timpului, dincolo de poarta de fier a casei sale din marginea orașului.

Gheorghe Dincă a fost arestat pe 25 iulie 2019 pentru crimă
Gheorghe Dincă a fost arestat pe 25 iulie 2019 pentru crimă

În cursul anchetei care a urmat după dispariția Alexandrei Măceșanu, Dincă avea să mărturisească două crime. Bărbatul de 66 de ani a declarat că le-a răpit, violat și ucis și pe Alexandra, și pe Luiza Melencu, o tânără dintr-un sat de lângă Caracal, care fusese dată dispărută în luna aprilie 2019.

Procesul a început pe 15 ianuarie 2020 și s-a încheiat pe 30 mai 2023. Dincă a fost condamnat de Curtea de Apel Craiova la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat. Conform sentinței, el ar trebui să achite și daune morale către familiile celor două victime (500.000 de euro către familia Măceșanu și 100.000 de euro către familia Melencu), precum și cheltuieli judiciare avansate de stat în valoare de aproximativ 150.000 de euro.

Dincă încasa o pensie de 659 de lei, potrivit informațiilor Libertatea. Din acest venit, fracțiuni se duc, lunar, către mama Luizei și mama Alexandrei. Singura modalitate realistă pentru ca daunele dictate în instanță să fie acoperite măcar parțial este vânzarea „casei groazei”.

Casa și terenurile lui Dincă, urmărite silit de familiile victimelor

„Mă aflu într-o casă veche, aproape părăsită, iarbă în curte. Are doi câini-lupi, e într-un service”, le-ar fi relatat Alexandra Măceșanu operatoarei și polițistului de la 112. Locuința lui Gheorghe Dincă are o poartă la Calea Craiovei și o a doua poartă în curtea din spate, către strada Decebal.

Gheorghe Dincă. Sursa foto: Eli DriuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Terenul de la casă și până la această stradă a fost proprietatea familiei Dincă. În timp, loturi din el au fost vândute, iar de-a lungul drumului de servitute au apărut casele noilor proprietari. Unele dintre acestea sunt ridicate în ultimii ani, după cum atestă datele autorizațiilor de construcție listate pe site-ul Primăriei Caracal. 

Bucata de teren rămasă spre strada Decebal, precum și „casa groazei” sunt bunurile pe care Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) încearcă să le valorifice, în vederea achitării daunelor și cheltuielilor dictate de instanță.

Răspunsul primit de redactorul Libertatea de la Ministerul Justiției Agenția Națională de Administrare a Bunurilor indisponibilizate cu privire la situația imobilului lui Gheorghe Dincă.
Răspunsul primit de redactorul Libertatea de la Ministerul Justiției – Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate cu privire la situația imobilului lui Gheorghe Dincă.

Documentele de cadastru consultate de Libertatea arată că proprietarii acestor bunuri sunt, în continuare, Gheorghe Dincă și fosta lui soție, Elena, întrucât partajul nu a fost finalizat. La înscrieri privind drepturile de proprietate, în fișa casei de pe Calea Craiovei sunt trecute urmăririle silite în numele familiilor Măceșanu și Melencu.

„Se notează începerea urmăririi silite a imobilului pentru suma de 2.502.918,71 de lei”, pe numele mamei Alexandrei, și „pentru suma de 200.000 de euro și 18.456,91 de lei”, pe numele mamei și a bunicului Luizei. Aceste înscrieri se referă și la curtea, și grădina de lângă casă, în suprafață totală de 463 mp.

În fișa terenului din spatele casei lui Dincă, amplasat la adresa strada Decebal, nr. 148 J, este înscris dreptul mamei Alexandrei la o cotă de 6/7 din suprafața de 1.184 mp.

Conform unui răspuns pentru ziar, ANABI „nu deține informații privind valorificarea acestor bunuri” imobiliare, executate silit de familiile victimelor din cazul Caracal.

Bălăriile, la putere în curtea unde n-au avut curaj să sară polițiștii

„Cine să cumpere așa ceva?”, exclamă un bărbat care stă pe Calea Craiovei, oprit la umbră, în dreptul casei lui Dincă. „Asta ar trebui dărâmată, curățat locul, dacă vrei să scoți ceva”.

Nu se mai văd curioși dornici să oprească și să facă o poză cu sumbra clădire în fundal, ca pe vremea când cazul Caracal era răscolit în fel și chip pe burtierele televiziunilor. Din candelele și florile depuse lângă gard, în amintirea fetelor moarte, nu mai e urmă.

Dar natura răzbună, în felul ei, memoria victimelor. Ploaia, zăpada, soarele conlucrează la ruina proprietății lui Dincă. Iedera a acoperit aproape complet zidurile exterioare ale casei, pereții de la etaj, acoperișul, chiar și plăcuța pusă de DIICOT, care anunță că „acest imobil se află sub sechestru”.

Curtea, care a fost eliberată de mormanele de fiare și vechituri, s-a umplut de bălării. Stâlpul de electricitate, pe care cei mai curajoși dintre operatori și fotografi se cățărau să surprindă imagini cu „monstrul din Caracal”, e la locul lui. Dar în casa neagră nu mai aprinde nimeni lumina. 

Geamurile sunt lipsă sau deschise. Încăperile sunt golite de mobile și de orice alte obiecte, dar nu de secrete. Din afară, pare doar una dintre casele bătrânești, nelocuite, amestecate printre vilele noi de pe Calea Craiovei. E casa pe care, în ciuda apelurilor disperate ale Alexandrei, polițiștii au găsit-o mult prea târziu, deși unii dintre ei locuiau în același cartier. Iar când au găsit-o, au așteptat la poarta albastră, până când, într-un previzibil final, a ajuns și mandatul. 

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