Portofelul era încă în avion, dar nu a fost lăsat să urce la bord

Totul s-a întâmplat pe 15 iulie 2026. Imediat după ce a coborât din avion la Bari, Gianni Latorre și-a dat seama că nu mai avea portofelul. Înăuntru se aflau cardurile bancare, permisul său de conducere eliberat în Statele Unite, asigurarea medicală americană și un tracker Bluetooth care putea transmite poziția obiectului.

Italianul a deschis aplicația conectată la dispozitiv și a văzut că portofelul se afla încă în aeronavă. A cerut să urce din nou la bord pentru a-l căuta, însă accesul i-a fost refuzat deoarece avionul fusese deja preluat de echipa de curățenie.

Latorre a mers apoi la biroul de obiecte pierdute al aeroportului din Bari și a oferit inclusiv numărul locului pe care îl ocupase în avion. I s-a spus că portofelul urma să fie predat serviciului Lost & Found, în cazul în care era găsit. Au trecut însă mai multe ore fără ca bărbatul să primească vreo informație.

Trackerul a dispărut, apoi a reapărut la Varșovia

La un moment dat, trackerul a încetat să mai transmită poziția. Latorre s-a temut că portofelul fusese găsit de cineva care dezactivase dispozitivul. Pentru a evita pierderea banilor din conturi, italianul și-a blocat toate cardurile și a mers la poliție pentru a declara dispariția portofelului. Agenții i-ar fi recomandat să mai aștepte câteva ore.

Când își pierduse aproape orice speranță, dispozitivul a reapărut online. Aplicația arăta că portofelul nu se mai afla în Italia, ci pe aeroportul Varșovia Modlin din Polonia. Portofelul fusese găsit acolo de echipa care făcuse curățenie în avion și fusese predat biroului de obiecte pierdute. Obiectul uitat după aterizarea la Bari romăsese în aeronavă și a ajuns odată cu aceasta la Varșovia.

A trebuit să ia alt avion ca să-și recupereze actele

Latorre a contactat aeroportul din Polonia și a primit confirmarea că portofelul său fusese găsit. Problema nu era însă complet rezolvată. Reprezentanții aeroportului i-au spus că nu îi pot expedia portofelul prin poștă, deoarece în interior se aflau documente personale. Pentru a-l recupera, trebuia să se prezinte personal la Varșovia.

La două zile după ce îl uitase în avion, italianul a fost astfel nevoit să își cumpere un bilet și a zburat în Polonia doar pentru a-și lua portofelul și documentele.

„Data viitoare pun un tracker și la tracker”

După ce și-a recuperat lucrurile, Gianni Latorre le-a mulțumit public angajaților aeroportului Varșovia Modlin și echipei de curățenie care predase portofelul. Bărbatul a criticat însă felul în care situația fusese gestionată la Bari, unde nu reușise să primească informații clare despre obiectul pierdut.

„Aplauze pentru echipa de curățenie de la aeroportul Varșovia Modlin, care și-a făcut treaba foarte bine. Și un mare «zero» pentru toți cei de la aeroportul din Bari care au avut de-a face cu această poveste”, a scris el pe Facebook.

Italianul și-a încheiat povestea cu o glumă: „Morala poveștii: data viitoare pun un tracker și la tracker, ca să fiu sigur că nu-l pierd!”.